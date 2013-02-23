نیاز به جای مناسب برای ایجاد پایگاه قهرمانی تکواندو در اسلامشهر

مهدی بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از دو هزار نفر در رشته ورزشی تکواندو در این شهرستان فعالیت می کنند و قهرمانان زیادی در رده های مختلف سنی در مسابقات شرکت دارند.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد پایگاه قهرمانی در اسلامشهر ضروری است، افزود: مسئولان مربوطه باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

این مسئول با اشاره به برگزاری مسابقات تکواندو در رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان اسلامشهر عنوان کرد: به دلیل فشردگی برنامه های جشنواره ورزشی دهه فجر و نبود سالن و داور برای مسابقات مجبور شدیم این دوره از مسابقات را در این ایام برگزار کنیم که با استقبال خوب تکواندوکاران مواجه شد.

بهادری ادامه داد: در این دور از مسابقات 200 تکواندوکار در باشگاه آپرین و با همکاری اداره ورزش و جوانان اسلامشهر در گروه مبارزه و پومسه به رقابت پرداختند که در پایان به نفرات برگزیده مدال و حکم قهرمانی اهداء شد.

رئیس هیئت تکواندو اسلامشهر از حضور تکواندو کاران این شهرستان در تیم ملی خبر داد و اظهار داشت: بهزاد ایلخانی و محمد امامی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شده اند و امیر حسین صداقت و مجتبی یارمحمدپور نیز برای حضور در تیم ملی نوجوانان انتخاب شده اند.