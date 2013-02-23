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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

در ایام نوروز/

28 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

28 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از فعالیت 28 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری در ایام نوروز در کهگیلویه و بویراحمد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسام الدین نبوی زاده صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح امداد نوروزی امسال از 25 اسفندماه در مناطق مختلف استان آغاز می شود و تا 17 فروردین ماه سال 92 ادامه دارد.

وی بیان کرد: دراین طرح علاوه بر فعالیت 28 اورژانس بین جاده ای و شهری، یک اتوبوس- آمبولانس هم در محور یاسوج به اصفهان مستقر خواهد شد و به مسافران خدمات رسانی می کند.

نبوی زاده اظهار داشت: چند اکیپ نیز به صورت سیار در محورهای ارتباطی استان، آماده خدمت رسانی به هموطنان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین فعالیت سه ایستگاه سلامت، در محور یاسوج به بابامیدان، یاسوج به اصفهان و حرم بی بی حکیمه(س) در گچساران، اکیپ های بازرسی ویژه و فعالیت اتاق ارتباطات اورژانس با حضور پزشک و پرستار برای مشاوره به مردم استان را از دیگر خدمات طرح امداد نوروزی است.

وی یادآور شد: ستاد هدایت بحران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز به صورت 24 ساعته در ایام نوروز، آماده باش خواهد بود.

نبوی زاده بیان کرد: اکیپ های بهداشت محیط نیز در مناطق پرتردد استان بر حسن رعایت اصول بهداشت، نظارت خواهند کرد.

وی بیان داشت: همچنین داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی هم در ایام نوروز آماده خدمت رسانی هستند.

 

کد مطلب 2004057

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