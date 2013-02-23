برگزاری نمایشگاه توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در دانشگاه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری مالی دانشگاه کاشان صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری نمایشگاه توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، نمادی از توان مهندسی و علمی کشور در امر سازندگی و بخش های زیربنایی کشور است.

حسن بخشنده اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه در داخل دانشگاه کاشان، فرصتی مناسب جهت آشنایی دانشجویان، اساتید و مردم با توانایی ها و دستاوردهای علمی و صنعتی این قرارگاه است.

وی با اشاره به اینکه این قرار گاه بخش مهم صنعتی کشور محسوب می شود و از نظر توانایی‌های اجرایی و فنی در سطح کشور و خاورمیانه در بالاترین سطح علمی قرار دارد، افزود: برگزاری این نمایشگاه یکی از راه‌هایی است که دانشجویان می‌توانند در بخش پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی از آن استفاده کنند.

بخشنده کاربردی کردن علوم و ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت را دیگر اهداف این نمایشگاه در دانشگاه کاشان ذکر کرد و اظهار داشت: استادان با بازدید از این نمایشگاه بهتر می‌توانند به علومی که در بخش صنعت به روز و کاربردی شده آگاهی یابند.

وی برگزاری این نمایشگاه را در دانشگاه کاشان، بر خلاف سایر نمایشگاه‌هایی که قرار گاه در چند ساله اخیر در دیگر دانشگاه ها برگزار کرده همراه با برنامه افتتاحیه برشمرد و افزود: سخنرانی ریاست این دانشگاه و معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء از جمله برنامه های افتتاحیه این مراسم در تالار آزادی در ساعت 9 صبح است.

معاون اداری مالی دانشگاه کاشان بیان کرد: این نمایشگاه در بخش های صنعت و معدن، عمران و محرومیت زدایی در 13 غرفه ارائه خواهد شد.

وی غرفه مدیریت دانش را از جمله غرفه های این نمایشگاه ذکر کرد و افزود: در این غرفه دانشجویان و اساتید می توانند کتابهایی که در این مدت در بسیاری از پروژه ها که توسط کارشناسان و مهندسان قرارگاه مستندسازی شده و در خصوص فعالیت های قرارگاه، با قیمت های مناسب تهیه کنند.

دکتر بخشنده، تاسیسات دریایی، راه، باند،سد، تونل، مخازن، سازه های فضایی، سد و نیروگاه، نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط انتقال را از دیگر غرفه های این نمایشگاه برشمرد.

وی از نکات مهم در این نمایشگاه را غرفه محرومیت زدایی ذکر کرد و اظهار داشت: رسالتی که قرارگاه در این غرفه دارد، ارائه بخشی از پروژه ها در ساخت مدرسه، مسجد، مراکز درمانی و بهداشتی، جاده و سایر مواردی که بتواند در کاهش محرومیت در مناطق محروم انجام شود است.

معاون اداری مالی دانشگاه کاشان، برگزاری چهار کارگاه آموزشی مرتبط با رشته های مهندسی، عمران، برق، مکانیک، شیمی را از برنامه های جنبی این نمایشگاه ذکر کرد و افزود: کارگاه های مخازن ذخیره، ساخت پل های سگمنتال صدر، حفاری مکانیزه و کارگاه ابزار دقیق در سدهای خاکی در مدت برگزاری این نمایشگاه، در محل اتاق سمینار دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، این نمایشگاه از ششم تا نهم اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه کاشان از ساعت 8:30 تا 17:30 برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.