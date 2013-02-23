«تجلی قرآن در صحیفه سجادیه» با مقدمه حسین انصاریان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه دو جلدی «تجلی قرآن در صحیفه سجادیه» نوشته فاطمه احمدی با مقدمهای از حسین انصاریان در دو مجلد توسط موسسه انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.
این مجموعه در واقع تلاشی است برای تفسیر صحیفه سجادیه بر مبنای آیات قرآن کریم و نیز کتابهای شرح و تفسیر و برخی مجموعههای روایی عرفانی که از میان آنها میتوان به شرح «ریاض السالکین» اثر سیدعلی خان مدنی شیرازی اشاره کرد.
این کتاب همچنین در بخشی از خود با عنوان تجلی آیات، برای هر فراز از صحیفه سجادیه، آیاتی از قرآن کریم را که به لحاظ مضمون و مفهوم با متن صحیفه همخوانی تام و صریح داشتهاند، ارائه داده است.
احمدی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب، هدف از تالیف آن را نمایش میزان ارتباط متن ادعیه ذکر شده در صحیفه سجادیه با آیات قرآن کریم و نمایش عملی این موضوع اعلام کرده است و بیان داشته که متن صحیفه سجادیه را باید نوعی تفسیر از قرآن کریم دانست.
این کتاب پس از مقدمهای درباره حقیقت دعا و درجات آن و شرایط استجابت دعا به بررسی موانع استجابت دعا میپردازد و نکاتی را در مورد استجابت آن بیان میکند. پس از آن نیز به ترتیب فرازهای موجود در صحیفه سجادیه به شرح ادعیه موجود در آن میپردازد.
این کتاب همچنین مقدمهای از حسین انصاریان را در صفحات نخست خود دارد که در بخشی از متن آن عنوان شده است: تجلی قرآن در صحیفه سجادیه، بیانگر حقیقت مذهب تشیع؛ یعنی حدیث نبوی «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» است؛ زیرا حقیقت کلام خدای متعال را باید در کلام ائمه معصومین (ع) جستجو کرد که گفتار امامان معصوم ما همان کلمات وحی است.
مجموعه دو جلدی «تجلی قرآن در صحیفه سجادیه» را موسسه انتشارات کتاب نیستان در شمارگان 1200 نسخه و قیمت 17500 تومان منتشر کرده است.
نظر شما