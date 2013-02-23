قتل پسر جوان در خونخواهی از برادر

به گزارش خبرنگار مهر، دراین پرونده علیرضا متهم است در خونخواهی قتل برادرش پسر جوانی را در پارک بهاران تهران به قتل رسانده است.

در جلسه محاکمه متهم که صبح امرزودر شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی عزیر محمدی برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفر خواست، گفت: بر اساس محتویات پرونده و کیفر خواست، دادسرا یعقوب معروف به علیرضا متهم است در تاریخ 25 مرداد سال 89 در جریان درگیری در پارک بهاران تهران پسر جوانی به نام سیف الله را با ضربه های چاقو به قتل رسانده است. متهم به قتل از تاریخ یکم فروردین سال 90 بازداشت و در زمان وقوع جنایت 17 سال سن داشته است. با توجه به اقرار متهم، بازسازی صحنه قتل و گزارش پزشکی قانونی برای او تقاضای مجازات قانونی را دارم.

در ادامه اولیای دم با حضور در دادگاه برای قاتل پسرشان تقاضای قصاص کردند.

رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به علیرضا از او خوست به دفاع از خود بپردازد که متهم اظهار داشت: شب حادثه از خانه با من تماس گرفتند و خبر دادند که برادرم به نام محمدرضا با ضربه های چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. سریع خودم را به بیمارستان رساندم که در آنجا متوجه شدم برادرم به خاطر شدت جراحات جان باخته است.

وی ادامه داد: وقتی با جسد برادرم روبرو شدم از شدت عصباینت به خانه بازگشتم و چاقویی برداشتم و خودم را به محل درگیر در پارک بهاران رساندم و پس از شناسایی قاتل برادرم با چاقو چند ضربه به صورت و گردن او زدم. من قصد کشتن او را نداشتم ضربه چاقویی که به سینه مقتول اصابت کرده را من نزده بودم.

پس از دفاعیات متهم رئیس دادگاه از دختر جوانی که شاهد قتل برادر متهم بود خواست در جایگاه حاضر شود که دختر جوان دراظهاراتش گفت: من و محمد رضا-برادر متهم به قتل- مدتی بود با هم دوست بودیم. روز حادثه به خاطر این که می خواهیم رابطه مان را تمام کنیم در پارک بهاران در منطقه فلاح با هم قرار گذاشتیم. درآنجا مشغول به صحبت بودیم که دو مرد سراغ محمد رضا آمده و با او درگیر شدند. یکی از انها نیز با چاقویی که همراه داشت ضربه ای به سینه محمدرضا زد.

قاضی: مقتول آنها را می شناخت؟

دختر جوان : از حرف هایشان معلوم بود که قبلا همدیگر را دیده اند.

پس از دفاعیات ولیل متهم، علیرضا برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد و گفت: بعد از قتل من فرار نکردم و در مدت 7ماه درهمان منطقه مشروب می فروختم. قصد کشتن مقتول را هم نداشتم.

بعد از آخرین دفاعیات متهم قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.