انهدام باند خون آشام در لرستان/ اعتراف به قتل در درگیری مسلحانه

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندی قبل با اعلام شکایت شهروندان، ماموران در جریان درگیری های متعدد و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان خرم آباد قرار گرفتند. ماموران با اقدامات اطلاعاتی توانستند اعضای باند شرارت را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضایی پاتوقهایی را که احتمال می رفت آنها تردد کنند را زیر نظر گرفتند. سرانجام ماموران توانستند سرکرده این باند به اسم ایمان معرف به خون آشام را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: سرانجام ماموران اعضای این باند را اواخر بهمن ماه در یکی از قهوه خانه های محلات خرم آباد شناسایی کرده و آنجا را با کمک نیروهای گشت امداد و انتظامی محاصره کردند. ماموران با استفاده از اصل غافلگیری توانستند چهار نفر از اعضای این باند را به نام های ایمان معرف به خون آشام،رامین، تیمور و مهران را دستگیر کنند. در جریان این عملیات سرکرده باند با استفاده از چاقو به ماموران حمله ور شد که با واکنش ماموران خلع سلاح شد.

به گفته فرمانده انتظامی استان لرستان، اعضای این باند در استانهای زنجان، لرستان و برخی استان های غربی دارای سابقه شرارت هستند.

علیزاده افزود: سرکرده این باند دارای سوابق متعدد کیفری از جمله درگیری با ماموران،شرارت، قدرتنمایی با سلاح،ایراد ضرب و جرح و مشارکت در نزاع است. ضمن اینکه رامین دیگر عضو این باند نیز دارای چندین سابقه شرارت، خرید و فروش مواد مخدر و نگهداری غیر قانونی سلاح است.

وی با اعلام اینکه اعضای این باند در تحقیقات به قتل فردی به نام بهرام اعتراف کرده اند، تاکید کرد: در جریان بازجویی ها مشخص شد اعضای این باند چندی قبل به علت نامعلومی با فردی به نام بهرام و دوستانش مسلحانه درگیر می‌شوند که در جریان درگیری بهرام به قتل می رسد. با مشخص شدن این موضوع بلافاصله چهار نفر از دوستان بهرام که در این نزاع خونین شرکت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشار به اینکه اعضای باند خون آشام به قتل بهرام و شرکت در درگیری مسلحانه اعتراف کرده اند گفت: ایمان سرکرده باند به اتهام قتل در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

علیزاده با بیان اینکه ماموران عضو فراری این باند را نیز شناسایی و دستگیر کردند،گفت: یکی دیگر از اعضای این باند به نام حامد معروف به حامد گر که در عملیات تعقیب و گریز به خانه یک شهروند رفته و در آنجا مخفی شده بود، با تیزهوشی ماموران دستگیر شد. این فرد که از اشرار خرم آباد است در جریان عملیات دستگیری با یک قبضه قمه به ماموران حمله ور شده که بلافاصله از سوی ماموران خلع سلاح شد.

وی تصریح کرد: تحقیقات از متهمان برای مشخص شدن سایر جرایم احتمالی شان ادامه دارد.