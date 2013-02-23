برنامه‌ استانداردسازي تشخيص معلوليت در بهزيستي خراسان رضوي اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا پوريوسف قبل از ظهر شنبه در افتتاح كارگاه آموزشي دبيران كميسيونهاي تشخيص معلوليت بهزيستي كشور اظهاركرد: در حال حاضر نزديك به 90 هزار معلول در بانك جامع اطلاعات معلولين خراسان رضوي ثبت شدهاند و در حال دريافت خدمات از بهزيستي هستند.
وي در خصوص هدف برگزاري اين كارگاه اظهار داشت: با توجه به اينكه سيستم تشخيص معلوليت در بهزيستي قديمي و غير استاندارد بود، سازمان بهزيستي بر اساس استانداردهاي بينالمللي ICF كه به تأييد سازمان بهداشت جهاني رسيده است، برنامه جديدي براي تشخيص معلوليت تدوين كرده كه از هفته گذشته در خراسان رضوي به اجرا درآمده است.
وي گفت: مرحله پايلوت اين برنامه در سه شهر مشهد، گناباد و نيشابور آغاز شده و تا پايان سال 92 تمام شهرستانهاي خراسان رضوي به تدريج تحت پوشش اين برنامه قرار ميگيرد.
وي افزود: در اين برنامه براي هر استان يك دبير كميسيون تعيين شده كه پس از گذراندن دورههاي تخصصي، آموزشهاي لازم را به اعضاي كميسيون شهرستانهاي استان نيز منتقل ميكند.
وي اضافه كرد: كارگاه امروز، يك دورهي آموزشي دو روزه براي دبيران كميسيونهاي تشخيص معلوليت استانهاي مختلف كشور است كه محتويات برنامه استانداردسازي تشخيص معلوليت را فرا بگيرند.
پوريوسف بيان كرد: طبق استانداردهاي جديد، تغيير چنداني در نوع و تشخيص معلوليت صورت نميگيرد اما ميزان و شدت معلوليت و حدود خدماتي كه معلول بايد دريافت كند مشخص ميشود.
وي تصريح كرد: در وضعيت فعلي، تعدادي از معلولين، با وجود داشتن معلوليت در كميسيون رد ميشوند و نميتوانند از خدمات بهزيستي بهرهمند باشند اما در برنامه جديد، حقوق اين عزيزان ضايع نخواهد شد.
وي در زمينه تعداد معلولين تحت پوشش بهزيستي استان در معلوليتهاي مختلف گفت: 8 هزار بيمار رواني مزمن، 33 هزار معلول جسمي حركتي، 22 هزار ذهني، 14 هزار ناشنوا و 5 هزار نابينا تحت پوشش بهزيستي خراسان رضوي هستند.
وي در خصوص اجراي مصوبه مجلس در قانون بودجه مبني بر كاهش 10 درصدي مددجويان بهزيستي به ازاي هر سال گفت: اين كاهش در سال 90 محقق شده و در سال جاري نيز در نه ماهه اول به 6 درصد رسيده است.
وي افزود: البته به نظر ما اكثريت مطلق معلوليني كه مستمري بگير هستند غير قابل بازتوان هستند و بنا بر اين هميشه تحت پوشش خواهند ماند.
وي با توضيح اين نكته كه قانونگذار، قطع مستمري را ملاك بازتواني قرار داده گفت: بازتواني در نگاه ما، ممكن است حوزههاي زيادي را شامل شود كه قطع مستمري فقط يكي از آنهاست و از طرفي، اصولا مستمريبگيران بهزيستي، قابل بازتواني نيستند بنا بر اين اجراي اين مصوبه عموما شامل معلولين مستمري بگير نميشود.
شايان ذكر است اين كارگاه امروز و فردا با شركت 60 پزشك و كارشناس معلوليت از 31 استان كشور در مشهد برگزار ميشود.
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