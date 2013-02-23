  1. حوزه و دانشگاه
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

ابلاغ دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی نمونه به دانشگاه‌ها

ابلاغ دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی نمونه به دانشگاه‌ها

مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم ‌اعلام کرد: دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه با تائید وزیر علوم در قالب بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مفاد این بخشنامه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری تا 20 اسفند ماه سال جاری فرصت دارند اطلاعات درخواستی ذکر شده در این بخشنامه را به مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه مرکزی این وزارتخانه ارسال کنند.

عضو هیات علمی نمونه باید از بین اعضای هیات علمی رسمی قطعی شاغل و تمام وقت و حداکثر دارای پنج سال سابقه خدمت و با دارا بودن حداقل امتیازات، انتخاب و معرفی شود.

بر این اساس عضو هیات علمی نمونه پیشنهادی باید در مرتبه استادی دارای حداقل 210 امتیاز، دانشیاری حداقل 185 امتیاز، استادیاری حداقل 165 و در مرتبه مربی حداقل دارای 150 امتیاز باشد.

هر دانشگاه می‌تواند به ازای هر 150 عضو هیات علمی، یک تن و حداکثر چهار عضو هیات علمی نمونه را پیشنهاد و معرفی کند.

بر این اساس ترکیب اعضای کمیسیون انتخاب اعضای هیات علمی نمونه وزارت علوم شامل معاونین آموزشی، پژوهشی و فرهنگی وزارت علوم، رئیس هیات امنا و هیات ممیزه وزارتخانه، مدیرکل دفتر وزارتی، دو تن از اعضای هیات ممیزه مرکزی به پیشنهاد دبیر کمیسیون تایید وزارت علوم و دو تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور با تایید وزیر علوم هستند.

براساس اعلام مرکز هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، شاخص‌های تحت بررسی برای انتخاب عضو هیات علمی نمونه، شامل فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، فرهنگی و تربیتی اعضای هیات علمی می‌شود.

مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی نمونه در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می‌شود.

کد مطلب 2004385

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