درخواست امیر قطر از رژیم صهیونیستی/ دوحه مجری سیاستهای آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "المنار"، کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، درخواست رسمی را از امیر قطر دریافت کرده است که طی آن وی برای دیدار از رام الله از طریق "اردن"، ابراز تمایل کرده است.

منابع آگاه گزارش دادند: هنوز زمان این دیدار به صورت نهایی مشخص نیست، ولی به نظر می رسد که مقدمات آن فراهم شده است.

به گزارش این منابع، امیر قطر چندی پیش، همین درخواست را مطرح کرده بود، اما وی در آخرین لحظه از انجام این سفر صرف نظر کرد.

این منابع از نشستهای محرمانه ای در هفته گذشته، میان سران قطر و رژیم صهیونیستی در دوحه و قدس اشغالی خبر دادند که طی آن دو طرف، روابط رو به پیشرفت میان تل آویو و دوحه و افزایش هماهنگی درباره مسائل منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داده بودند.

این نشست درست زمانی صورت گرفت که یک هیئت قطری چند روز پیش به همراه سران امنیتی ترکیه به صورت محرمانه از "تل آویو" دیدار کرده بودند تا برای گروهکهای تروریستی در سوریه سلاحهای پیشرفته خریداری کنند و با کارشناسان مواد منفجره قرار داد ببندند تا افراد جنایتکاری را در اردوگاههای نظامی قطر و خاک ترکیه آموزش دهند.

در چارچوب دیدار احتمالی حاکم قطر که عهده دار سرمایه گذاری مالی در خصوص جنگها و توطئه های آمریکایی در منطقه است، منابع آگاه گزارش دادند: حاکم قطر تلاش خود را برای باج خواهی از سران فلسطینی و سوء استفاده از اوضاع اقتصادی سخت ملت فلسطین ادامه خواهد داد تا خواسته های صهیونیستها را در خصوص راهکارهای موقت به اسم مسئله فلسطین انجام دهد و شکاف و دودستگی را در صحنه فلسطین افزایش دهد.