سپردن مسئولیت به اهلش اصولگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد عصر شنبه در همایش اصولگرایان استان به مناسبت پنجم اسفند همزمان با روز مهندس در گرگان گفت: سپردن امانت ها به اهلش از اوامر وفرمان عقل است و آینده کشور به این مسائل گره خورده است.

وی اظهار داشت: ما باید در حد توان خود بر اصولگرایی در کشور پافشاری و اصرار کنیم و این عزت و اقتدار ما هر روز افزایش می دهد.

وی ادامه داد: ما در حوزه تولید دانش وتربیت افراد دانشمند قدم های بزرگی برداشته ایم و عزت و اقتدار ما در رشد و توان علمی ما است، در حال حاضر 95 درصد دانشمندان جهان در اختیار 50 کشور قدرتمند جهان هستند و تنها پنج درصد در اختیار بقیه کشور ها هست و این 50 کشور 99 درصد اختراعات جهان را به ثبت می رسانند و به همین دلیل نقش علم بر پیشرفت جوامع برکسی پوشیده نیست وما آینده ایران را به واسطه رشد علمی و تبدیل شدن به کانون علم روشن می بینیم.

ابوترابی فرد افزود: امروز جامعه مهندسین ایرانی دارای رتبه فاخری است ولی قبل از انقلاب اینگونه نبود وپروژه های ما را دیگران تعریف می کردند وبه داخل می آوردند واجرا می کردند ولی بعد از انقلاب مهندسین جوان کشورمان توانستند مدیریت پروژه ها را بعهده بگیرند وکار مهم ما این بود که در جهت انتقال فناوری به کشور قدم برداشتیم ونقش مهندسین جوان کشورمان در این زمینه بی بدیل بود.

تولید علم رمز پیشرفت کشور است

وی اظهار داشت: ما در برخی دانش ها در کشور به دلیل اینکه تحریم بودیم نتوانستیم فناوری را به کشور انتقال دهیم و در آن زمینه ها مانند نانو، انرژی هسته ای، سلول های بنیادین وهوا فضا خودمان تولید علم و فناوری داشتیم و راه توسعه و پیشرفت کشور این است که خود خلق علم وفناوری داشته باشیم وتا زمانی که انتقال علم داشته باشیم به نتیجه نمی رسیم .

وی بیان کرد: دانشگاه های ما این راه را در پیش گرفته اند و اگر در همین مسیر تولید علم حرکت کنیم می توانیم از دیگر کشور ها پیشی بگیریم.