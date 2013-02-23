رئیس جمهور درگذشت مادر شهید شیرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پيامي درگذشت والده شهيد سرافراز اميرخلبان علي اکبر شيرودي از قهرمانان حماسه ساز دوران دفاع مقدس را تسليت گفت.

در پیام رئیس جمهوری آمده است: با نهايت تأسف و تأثر خبر درگذشت والده مكرمه شهيد سرافراز اميرخلبان علي‌اكبر شيرودي از قهرمانان حماسه‌ساز دوران دفاع مقدس را دريافت کردم.



بي‌ شك مردان سلحشور و غيرتمندي كه در راه آزادي و سربلندي ميهن اسلامي جان‌نثاري نمودند در دامان پاك همچون اين مادر صبور، پرهيزگار و فداكار پرورش يافتند كه با الهام از بزرگ بانوي عالم هستي حضرت فاطمه زهرا (س) فرزندان خود را در پرتو احكام و معارف نوراني قرآن كريم و عشق و ارادت به ساحت مقدس اهل بيت عصمت و طهارت به ويژه سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) و حماسه تأثيرگذار و بي‌بديل عاشورا تربيت کردند.

پیکر پاک این مادر بزرگوار، فردا یکشنبه ساعت 9 صبح از مصلای شهید بهشتی تنکابن به سمت شهر شیرود زادگاه امیر خلبان شیرودی تشییع می شود.

پیکر مادر شهید شیرودی در صحن آقا سید حسین شیرود در جوار مرقد فرزندش دفن می‌شود. احتمال تغییر زمان تشییع وجود دارد.