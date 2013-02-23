برگزاری دومین همايش متمركز آموزشي زائران عمـره مفـرده استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آمادگی هرچه بیشتر زائرین خانه خدا، دومین همايش متمركز آموزشي زائران عمـره مفـرده در سـالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشی آزادي روز جمعه مورخ 11 اسفندماه جاری برگـزار می شود.

این همایش در دو نوبت صبح ویژه پروازهای 15 اسفندماه جاری الی 14 فروردین ماه سال آینده و نوبت بعدازظهر ویژه ویژه پروازهای 15 فروردین الی 21 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

شورای فرهنگ عمومی بهارستان برگزار شد

مسئول روابط عمومي تبليغات اسلامي بهارستان اظهار داشت: اين جلسه با حضور حجت الاسلام درخشاني سرپرست تبليغات اسلامي، حجت الاسلام صفايي امام جمعه گلستان، فرماندار و سایر مسئولين شهرستان تشکيل شد.

محمود حسيني شعار، با اعلام اين خبر گفت: در این جلسه در مورد گسترش دوربين هاي کنترل و همچنين ايجاد امنيت اخلاقي در طح شهر مطالبي بيان شد.

ارائه 2700 مورد خدمت به مددجویان آزاد شده

مسوول واحد طرح و برنامه مرکز مراقبت استان تهران اظهار داشت: در بهمن ماه سالجاری مددجویان این مرکز 2761 مورد خدمات حمایتی و اجتماعی دریافت کردند، 755 مورد از مددجویان خدمات پزشکی از این مرکز دریافت کرده‌اند که بیشترین حجم این خدمات مربوط به آموزش رفتارهای پرخطر و معاینه مددجویان بوده است و هم اکنون در حال درمان هستند.

داوود نعمتی افزود: این مرکز خدماتی بالغ بر 443 مورد مشاوره برای ترک اعتیاد و ارجاع موارد به روانشناس را به مددجویان ارانه کرده است، این مرکز ارائه خدماتی مانند مشاوره با روانپزشک، کلینیک متادون و تکمیل بیمه خدمات درمانی را به مراجعین خود می دهد که توانسته باعث بازگشت کمتر مددجویان به ندامتگاه‌ها شود.

وی عنوان کرد: از 1269 مورد خدمات مددکاری که به مددجویان این مرکز ارائه شده تست اعتیاد گرفته شد و خوشبختانه 90درصد از موارد تست‌ها منفی بوده است که این امر خدمت رسانی را به مددجویان تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

اقدامات اداره زيبا سازي شهرداري قدس در روزهاي پاياني سال

شهردار منطقه يك قدس از اقدامات گسترده زيبا سازي در سطح منطقه يك خبر داد و اظهار داشت: با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و احياء دوباره طبعيت شهرداري منطقه يك به منظور زيبا سازي فضاي داخلي اقدامات متعددي را در دست اقدام دارد.

محمد حسين جريته گفت: در اين راستا نصب پرچم ريسه ايي در ميدان 9دي، بلوار شهيدحاج قاسم اصغر، تعويض پرچمهاي ميدان 9 دي، رنگ آميزي نيمكتهاي پارك شهيد قاليچي، شست و شوي بلوارها، المانها و رفيوژ بلوارها، حذف زوائد از ديوارها و سطح معابر از ديگر اقدامات صورت گرفته است.