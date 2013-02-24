  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

رقابت آذریها با تهراني ها در طرح فرشتگان رحمت

رقابت آذریها با تهراني ها در طرح فرشتگان رحمت

رئيس سازمان داوطلبان هلال احمر با بيان اينكه طرح فرشتگان رحمت در مرحله جلب مشاركتهاي مردمي قراردارد گفت: استانهاي آذربايجان شرقي، هرمزگان و گلستان در جلب مشاركتهاي مردمي پيشتاز بوده و تهران هم رقابت تنگاتنگي با خيران آذري و هرمزگاني دارد.

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت طرح فرشتگان رحمت در كشور گفت: همچنان استانها در حال جمع آوري كمكهاي مردمي هستند. در اين ميان استانهاي آذربايجان شرقي، هرمزگان و گلستان در جلب مشاركتهاي مردمي پيشتاز بوده و تهران هم رقابت تنگاتنگي با خيران آذري و هرمزگاني دارد.

وي افزود: پرسنل هلال احمر در ساختمان صلح، سازمان داوطلبان و در استانهاي قم، سيتان و بلوچستان و تهران هم به عنوان خيري وارد طرح فرشتگان رحمت شده و بخشي از حقوق خود را صرف كمك به نيازمندان در طرح فرشتگان رحمت كرده اند كه اين اقدام خيرخواهانه در تمامي ادارت هلال احمر در حال انجام است.

رئيس سازمان داوطلبان هلال احمر همچنين از اجراي طرح پيمايش (سامانه ارزيابي و عملكرد) سازمان داوطلبان هلال احمر خبرداد و گفت: اين طرح براي كنترل و آخرين وضعيت طرح هاي در حال مطالعه و در حال اجرا بر اساس آمار و مستندات طراحي شده و در حال اجرا است.

کد مطلب 2004946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها