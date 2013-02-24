رقابت آذریها با تهراني ها در طرح فرشتگان رحمت

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت طرح فرشتگان رحمت در كشور گفت: همچنان استانها در حال جمع آوري كمكهاي مردمي هستند. در اين ميان استانهاي آذربايجان شرقي، هرمزگان و گلستان در جلب مشاركتهاي مردمي پيشتاز بوده و تهران هم رقابت تنگاتنگي با خيران آذري و هرمزگاني دارد.

وي افزود: پرسنل هلال احمر در ساختمان صلح، سازمان داوطلبان و در استانهاي قم، سيتان و بلوچستان و تهران هم به عنوان خيري وارد طرح فرشتگان رحمت شده و بخشي از حقوق خود را صرف كمك به نيازمندان در طرح فرشتگان رحمت كرده اند كه اين اقدام خيرخواهانه در تمامي ادارت هلال احمر در حال انجام است.

رئيس سازمان داوطلبان هلال احمر همچنين از اجراي طرح پيمايش (سامانه ارزيابي و عملكرد) سازمان داوطلبان هلال احمر خبرداد و گفت: اين طرح براي كنترل و آخرين وضعيت طرح هاي در حال مطالعه و در حال اجرا بر اساس آمار و مستندات طراحي شده و در حال اجرا است.