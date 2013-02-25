به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعرهای «در عشق باران میبارد»، «از من نپرس چرا دوستت دارم»، «عشق با پاهای چوبین» و «فقط تو را دوست دارم» چهار عنوان کتابی هستند که انتشارات سرزمین اهورایی به تازگی با ترجمه مترجمان عرصه شعر جهان به چاپ رسانده است.
«در عشق باران میبارد» سروده ریچارد براتیگان است که توسط علیرضا بهنام به فارسی بازگردانی شده است. «از من نپرس چرا دوستت دارم» سروده نزار قبانی است که رضا عامری آن را ترجمه کرده است. «عشق با پاهای چوبین» شامل اشعار عاشقانه گونتر گراس شاعر آلمانی است و «فقط تو را دوست دارم» نیز سروده اریش فرید است که توسط علی عبداللهی ترجمه شده است.
ریچارد گری براتیگان، شاعر آمریکایی است که فعالیت ادبیاش را از میانههای دهه 1950 آغاز کرد. اولین شعر مشهور این شاعر «دومین قلمرو» نام دارد که هنگام 21 سالگی براتیگان در سال 1956 به چاپ رسید. او تا سال 1964 که رمان مشهورش با نام «صید قزلآلا در آمریکا» به چاپ رسید، شعرهایش را در کنار خیابانها میفروخت. او در سال 1984 به ضرب گلوله به زندگیاش خاتمه داد.
نزار قبانی در سال 1921 در دمشق متولد شد. او لقب عاشقانهسرای بیهمتا را در شعر عرب یدک میکشد و اشعار زیادی هم درباره صلح، آزادی و رهایی زنان از تفکرات بسته قبیلهای سروده است. خواهر قبانی هنگامی که او 15 ساله بود، به علت مخالفت خانوادهاش با ازدواج با مردی که دوستش داشت، اقدام به خودکشی کرد و این شاعر در مراسم خاکسپاری خواهرش، تصمیم گرفت که با شرایط اجتماعی که او آن را مسبب قتل خواهرش میدانست بجنگد. نزار قبانی در سال 1998 در لندن درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.
گونتر گراس نویسنده آلمانی در سال 1927 متولد شد و در سال 1999 برنده جایزه نوبل ادبی شد. او، تنها یک نویسنده نیست بلکه به سرودن شعر، نوشتن مقالات نقد، نقاشی و سیاستمداری هم شهره است. او نخستین مجموعه شعرش را ابتدای دهه 1970 با عنوان «امتیاز مرغان باد» به چاپ رساند. در کتاب «عشق با پاهای چوبین» علاوه بر شعرهای عاشقانه این شاعر، شعرهای دیگرش از جمله شعرهایی که درباره بحران یونان، انتقاد از اسرائیل و دیگر مسائل بینالمللی سروده، برای اولین بار چاپ شده است.
«در عشق باران میبارد»، «از من نپرس چرا دوستت دارم»، «عشق با پاهای چوبین» و «فقط تو را دوست دارم» کتابهایی هستند که انتشارات سرزمین اهورایی به عنوان اولین عناوین مجموعه «شعر جهان» چاپ کرده است و قرار است در اولین نشست از سری نشستهای دایره دیدار مورد نقد و بررسی قرار بگیرند. این جلسه با حضور علیرضا بهنام، رضا عامری و علی عبداللهی برگزار خواهد شد.
اولین نشست دایره دیدار، فردا سهشنبه 8 اسفند از ساعت 18 تا 20 در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان قبا برگزار میشود.
نظر شما