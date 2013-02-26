متکی کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری را رسما اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در نامه ای خطاب به خانواده های ایرانی رسماٌ کاندیداتوری خود را در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد .

وزیر امور خارجه سابق کشورمان که نامش از مدت ها پیش در محافل عمومی و سیاسی به عنوان یکی از گزینه های ریاست جمهوری مطرح بود پیش از این اظهار نظر در خصوص کاندیداتوری اش را به آینده نزدیک موکول کرده بود اما سر انجام امروز با نوشتن نامه ای خطاب به مردم رسما وارد کارزار ریاست جمهوری شده است .

متکی قصد دارد تا 24 خرداد ماه در خصوص رئوس برنامه ها و اقدامت مهم خودش در نامه هایی با قشر های مختلف مردم سخن بگوید .

بنا بر این گزارش متن نامه منوچهر متکی به این شرح است :

«بسم الله الرحمن الرحيم»

خانواده های محترم ایرانی

هم میهنان سرافراز

با تقدیم صمیمانه ترین سلام ها

کشور عزیزمان بیش از هر زمان در انتظار تغییر نگاه برای ساختن و پرداختن فردای خویش است.بی تردید هنگامه آن فرا رسیده است که عادلانه وعاقلانه تاریخ مان را مرور کنیم که چه گفتیم وچه کردیم؟و باز در کنار هم بیندیشیم که چه باید گفت و چه باید کرد؟

باور کنیم در سایه عظمت اسلام واستقلالی که میراث مجاهدت امام عزیز (ره) وشهیدانمان است،در کشوری به غنای انسانی و طبیعی ایران، پیشرفت وعدالت نه یک آرزو و شعار که رسالت و راهبرد تاریخی امروز و هر روز ماست. رسالتی که بی تردید سهم دولت در آن ممتاز است . دولت متعهد است که که بجای قناعت به گذران این روزهای خود به کمتر از تحقق آرمان زندگی عزتمندانه مردم رضایت ندهد. انصاف حکم می کند تلاش ها و دستاوردهای افتخار آمیز همه ی دولت ها را در کنار قدم هایی که برداشته نشد و یا به خطا برداشته شد قرار دهیم و ببینیم که وضع امروزین ما حاصل جمع همه اقدامات درست و نادرست است.

انتظار می رفت در بستر تاکیدات مکرر رهبری شرایط زندگی ما مردم به ویژه در وضع معیشت بیش از گذشته مورد اصلاح قرار گیرد نه آن که در خوش بینی مفرط وجهل مرکب کسانی که تحریم را سپر ناکارآمدیشان کرده اند توجیه شود .مگر قرار نبود عزم همه دولتمردان جزم گردد تا جراحی بزرگ اقتصاد کشور با هدف مندی یارانه ها ضامن عزت هر چه بیشتر مردم و حلال مشکلات شود؟ در حالی که شبیخون تورم و بیکاری، شاهرگ حیات اقتصادی خانواده ها را در مرز تحدید قرار داده است ، مگر مقرر نبود با رفع فقر ، فساد و تبعیض حرکت در مسیر توسعه و آبادانی کشور تسهیل شود؟حال چگونه زمینه ی بروز ارقام بی سابقه ای از فساد مالی فراهم آمده است؟ سوال اساسی این است که مگر مدیریت کشور با تکیه بر درآمد های حاصل از ذخایر نفت وگاز که طی سال های اخیر نیمی از درآمدهای یکصد ساله اخیر را به خود اختصاص داده است چه پیچیدگی خاصی دارد که از عهده هر کس وهمه کس بر نیاید؟نیاز امروز ما به هنر مدیریت جهاد گرایانه ای است که فرصت شناس ،بلکه فرصت ساز باشد و هر پدیده ای را به نفع ومنافع ملی مبدل سازد .مدیریتی که در تعامل هوشمندانه با دنیا ظرفیت های سیاست خارجی را در خدمت رونق اقتصاد داخلی به کار گیرد، نه آنکه با خود نمایی و قهرمان سازی هزینه های سیاسی واقتصادی کشور داری را افزایش دهد . نیاز امروز ما بیش از هر زمان دیگر به نقش آفرینی مدیرانی منصف است که در همه عرصه ها به ویژه در بهره گیری از توانمندی فرزندان ملت و نخبگان در حاشیه مانده با عدالت و درایت عمل نمایند .باور کنیم برای ما امروز صداقتی که بیممان دهد از دروغی که فریبمان دهد بهتر است .پیشرفت وعدالت شاخص هایی دارد که از هر آمار اقوالی صادق تر است و بی تردید وقت آن رسیده است که مسیر طی شده را درست ببینیم و آینده را بدرستی بسازیم.

اینجانب با درک همین ضرورت های تاریخی ،بایدها و به ویژه نباید های مدیریت کشور در عرصه های گوناگون از مسائل اقتصادی تا سیاست خارجی ، از ساحت اساسی فرهنگ وهنر تا موضوعات اجتماعی معتقدم که باید بیش از گذشته حکمت و حکومت را به ائتلاف گرفت و حاکمان و حکیمان را هم نشین کرد تا خود فرمان عمل را در تدبیر کشور داری بدست گیرند.بر همین انگیزه با استعانت از درگاه الهی و بیعت دوباره با رهبر حکیم انقلاب اسلامی و کسب اذن و اجازه از محضر خانواده های بزرگوار ایرانی علی الخصوص خانواده های معظم شهدا مصمم به حضور در انتخابات ریاست جمهوری شده ام تا با توکل و تحرک برنامه تحول کشور را به ویژه در گره گشایی از ائین زندگی روزمره مردم عرضه دارم .نمی خواهم به بها و بهانه انتخابات که به راستی ابزار است و نه هدف، خود سالاری کنم که اولین "من بهترم " را شیطان گفت و مطرود شد و نمی گویم که همه چیز را می دانم که ان که این گفت هیچ نمی دانست . اما اطمینان دارم برنامه ای متناسب با باور های رهبری و مطالبات مردم را ارائه خواهم داد تا دست کم در دولتی با نام و نشان جمهوری اسلامی ،رئیس جمهور برای مردم کسی بیش از یک همدرد باشد و چیزی بیش از وعده ی آینده دهد.

تا حکمت الهی چه باشد و رای مردم بر چه افتد

بنده خدا - منوچهر متکی

هشتم اسفند یک هزاروسیصد و نود ویک