نشست خبری منوچهر متکی با موضوع انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس خبری منوچهر متکی به عنوان نامزد ریاست جمهوری یازدهم فردا با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی فردا سه شنبه 15 اسفند برگزار می‌شود.

این کنفرانس از ساعت 14 الی 16 در سالن سید الشهدا(ع) برگزار خواهد شد؛ متکی در این نشست مواضع خود را پیرامون اوضاع کشور و دغدغه‌های انتخابات پیش رو تشریح خواهد کرد.

به گزارش مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد بود که چندی پیش جای خود را به علی اکبر صالحی داد.

متکی دبیرکل انجمن فارغ التحصیلان هند به عنوان یکی از کاندیداهای جبهه پیروان خط امام و رهبری برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شده است.