حجت الاسلام مهدی طائب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با بد اخلاقیهای اخیر افزود: خط توفیق مردم و مسئولان تقواست، "ان تتقوالله یجعل لکم مخرجا" یعنی "اگرتقوا پیشه سازید به شما جهت رانشان می دهیم" که برعکس این نیز وجود دارد؛ اگر تقوا پیشه نکنیم در عین حال که گوش و چشم داریم، نمی توانیم بشنویم و ببینیم.

وی بیان داشت: مقام معظم رهبری وقتی می فرمایند بداخلاقی شده یعنی کاری خلاف شرع صورت گرفته است؛ کاری که طرفین در مجلس انجام دادند، خلاف شرع بود و به همین دلیل برای هیچ کدام خوب نشد.

فقط در مسیر تقوا می توان رأی مردم را از آن خود کرد

این پژوهشگر تاریخ اسلام و مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر این بداخلاقیها دعواهای انتخاباتی است باید گفت که فقط در مسیر تقوا می توان رأی مردم را از آن خود کرد و مردم ایران به دنبال آدم باتقوا هستند.

وی تصریح کرد: طرفین دعوا در مجلس از عقلای ایران هستند؛ وقتی عاقل قوم که رهبر معظم انقلاب است می فرماید "طرفین اشتباه کرده اند که این اشتباه را عموم مردم هم فهمیدند" بدین معنی است که این افراد قصد داشته اند از مسیر غیرتقوا به اهداف خود برسند که جوابی معکوس نصیبشان شده است.

حجت الاسلام طائب اضافه کرد: نیازی نبود که احمدی نژاد خلاف شرع بکند، البته برخی می گویند در خلاف شرع احمدی نژاد، ممکن است تأثیر بعضی از کاندیداهای انتخاباتی باشد که اینجا باید مقام معظم رهبری از این قضیه مطلع شود.

طرفین دعوا در مجلس باید از خلاف شرعی که صورت گرفته توبه کنند

وی تأکید کرد: طرفین دعوا در مجلس باید از خلاف شرعی که صورت گرفته توبه کنند و باید به مردم بگویند که این کاری که انجام داده اند حرام بوده و توبه می کنند و یقین بدانند که خداوند راه را بیش از پیش برایشان باز می کند.

رئیس شورای مرکزی قرارگاه راهبردی عمار(قرارگاه مقابله با جنگ نرم) با تقدیر از جسارت و زبان گویای مردم بودن خبرنگار مهر در گفتگوی اخیر تلویزیونی با رئیس جمهور، در رابطه با پاسخ احمدی نژاد به سئوال خبرنگار مهر که دولت را در اختلاسها بی تقصیر دانسته بود، گفت: قبول دارم شاکله دولت احمدی نژاد پاک است اما بهتر است وی بگوید "دولت مجموعه بزرگی است که اتفاقات این چنینی در آن رخ می دهد و باید دست به دست هم دهیم تا این مشکلات برطرف شود" نه اینکه نفی مطلق کند؛ این نفی اشتباه است.

باید در برابر مردم ایران شیوه امام(ره) را پیشه کرد

وی افزود: قبول دارم که دولت احمدی نژاد نقش خاصی در اختلاسها ندارد اما اینکه این مسائل را نفی مطلق می کند مشکلی را را حل نمی کند، باید در برابر مردم ایران شیوه امام(ره) را پیشه کرد؛ حضرت امام خمینی(ره) فرمود "در مورد بازرگان اشتباه کرده ایم" که این سخن نه تنها مقام امام(ره) را پایین نیاورد بلکه مقام آن امام بزرگوار را در نزد مردم بالاتر برد.

حجت الاسلام طائب در پایان یادآور شد: احمدی نژاد نیز در خصوص اختلاسها باید می گفت که در دولت او وجود دارد اما نسبت به قبل کمتر است و باید جلو آن گرفته شود که این سخن می توانست بهتر باشد.