جزئیات اجرای شناسنامه فنی - ملکی در تهران/ تعیین تعرفه براساس متراژ و طبقات

سعید غفرانی در گفتگو با مهر درخصوص اجرای شناسنامه فنی - ملکی، اظهار داشت: شناسنامه فنی - ملکی از اول فروردین ماه اجرایی می شود و شهرداری قول همکاری برای فراهم آوردن بستر مناسب اجرای این قانون را داده است.

وی با بیان اینکه در برخی از قراردادهای این قانون بازنگری شده است، بیان کرد: حضور ناظران، طراحان و سازندگان را در ساختمان سازی سازماندهی کردیم تا کار به روشی اجرا نشود که مشکلاتی را در ساخت و ساز بوجود بیاورد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه راهکارهایی برای کنترل و نظارت بیشتر بر کار مهندسان اندیشیده شده است، گفت: با استفاده از نرم افزار طراحی شده برای انتخاب مهندسان، حضور آنها و چگونگی اجرای پروژه تحت کنترل قرار می گیرد.

غفرانی با بیان اینکه شناسنامه فنی - ملکی در تمامی ساخت و سازها اجرایی می شود، افزود: براساس این قانون ساختمان های زیر 3 هزار متر مربع باید با نظارت 4 مهندس به اجرا برسند که این مهندسان در زمینه تخصصی عمران، معماری، برق و مکانیک فعالیت می کنند.

وی بااشاره به اینکه شناسنامه فنی - ملکی در ساختمان های بالای 3 هزار مترمربع هم اجرایی می شود، گفت: تعرفه شناسنامه فنی - ملکی براساس قانون تعیین شده و از طریق سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: تعرفه ها براساس تعداد طبقات و متراژ متغیر است و از حداقل 10 تا 12 هزار تا 24 هزار تومان در هر مترمربع تعیین میشود.

غفرانی با بیان اینکه شهرداری تهران قول همکاری با سازمان نظام مهندسی را داده است، بیان کرد: در جلسه ای که در این خصوص انجام گرفته بود شهردار تهران اعلام کرد که اجرای شناسنامه فنی - ملکی را به شهردای های نواحی بخشنامه کرده است.

گفتنی است؛ در ابتدای اجرای این قانون در حدود دو سال پیش، شورای شهر تهران که از جمله اولین معترضین به اجرای این قانون بود و ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان را به امضا فروشی متهم کرد و شناسنامه فنی ملکی را بی اعتبار دانست.