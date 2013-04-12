شناسنامه فنی - ملکی اعتبار لازم را برای سلامت ساختمان ندارد

مهدی موذن در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات شناسنامه فنی - ملکی ساختمان، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی به نیابت از دولت با شهرداری تهران سازش کرده است که دوباره شناسنامه فنی ملکی را احیاء کنند در صورتیکه شرایط در شناسنامه فنی - ملکی تغییری نکرده است.

وی افزود: در شناسنامه جدید هم همان ساختار نیروی انسانی با همان تعداد محدود دفعات دیده شده است که نمی تواند تایید واقعی بر کیفیت یک ساختمان باشد زیرا براین اساس مهندس ناظر در طول اجرای پروژه 5 بار باید از پروژه بازدید کند که در گذشته هم همینطور بوده است.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به اینکه در شناسنامه فنی هم کاردان های فنی ساختمان حضور ندارند تا خلاء حضور مهندسان ناظر برطرف شود، گفت: سازمان نظام مهندسی و شهرداری به تنهایی تعیین کننده ضوابط ساختمان شده اند و در این توافق ها منافع مردم در نظرگرفته نمی شود.

موذن تصریح کرد: اصل صدور شناسنامه فنی بسیار اقدام خوبی است زیرا هویت یک ساختمان در آن مشخص می شود اما شناسنامه ای که به درستی صادر شده باشد در صورتیکه در شناسنامه فنی - ملکی آمده که مهندسان ناظر و کاردان های فنی باید شناسنامه را امضاء کنند اما فقط امضاء مهندسان ناظر در شناسنامه وجود دارد زیرا سازمان نظام مهندسی اجازه کار به کاردان ها نمی دهد.

وی با تاکید بر اینکه یک مهندس فقط 5 بار از یک ساختمان بازدید می کند، گفت: در قانون دیده شده که کاردان های فنی به عنوان ناظر مقیم و مدیرکارگاه در پروژه های ساختمان سازی حضور داشته باشد و عدم حضور ناظر مقیم موجب می شود که اشکالات ساختمان از نظر دور بماند.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به اینکه شناسنامه فنی ملکی نمی تواند مدرک قوی و محکمی برای سلامت ساختمان باشد با اشاره به تاکید شورای شهر بر امضاء فروشی مهندسان ناظر، اظهار داشت: امضاء فروشی موضوعی است که امیدواریم در سال آینده اتفاق نیافتد اما واقعیت اینست که در شناسنامه باید تمامی اطلاعات ساختمان و متخصصان فنی آورده شود، مصالح باید استاندارد باشد و در تمام طول پروسه ساختمان سازی مقررات ملی ساختمان به اجرا برسد اما با 5 بار حضور مقطعی مهندس ناظر نمی توان بر تمام اینها نظارت کرد.

موذن با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی یک موضوع فرمالیته است، گفت: شهردای تهران دو سال پیش بخشنامه کرد که در تمام ساختمان ها باید کاردان فنی به عنوان ناظر مقیم حضور داشته باشد زیرا می دانستند که با 5 بار نمی توان به تمام رخدادهای فنی کارگاه آگاهی داشت.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به اینکه در کشور دونوع ساختمان سازی داریم، اظهار داشت: برای ساخت ساختمان های دولتی که از بودجه دولت استفاده می کنند، حتما باید یک مهندس ناظر مقیم کارگاه در پروژه حضور داشته باشد اما برای ساختمان های بخش خصوصی که مردم از آن استفاده می کنند، مهندس ناظر 5 بار حضور دارد، چه تفاوتی میان مردم عادی و ساختمان های دولتی وجود دارد که ساختمان های مسکونی نباید ایمنی لازم را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون نیروهای مهندس ساختمان در دو سازمان باید پراکنده باشند، گفت: حضور کاردان های فنی در کنار مهندسان ناظر ضرورت دارد زیرا در صنعت ساختمان با خلاء نیروی انسانی ماهر روبرو هستیم.