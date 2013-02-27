بازسازی مسجد قدیمی اعظم و ساخت 2 مسجد جدید در مرکز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان میرعباسی با بیان اینکه مسجد اعظم جزو پروژه های 77 گانه شهر تهران است، افزود: پیشینه ساخت مسجد اعظم به 50 سال پیش باز می گردد و کاربری آن در گذشته در دو طبقه برای انجام فعالیت های مذهبی، فرهنگی و درمانی بوده است .

وی ادامه داد: با توجه به برنامه شهرداری تهران برای نوسازی مساجد قدیمی پایتخت، این مسجد تخریب شد و عملیات بازسازی آن تا سال 92 ادامه دارد.

شهردار منطقه 7 با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه در مراحل سفت کاری است، تصریح کرد: مساحت این مسجد دو هزار متر و دارای 6 طبقه است که در طبقه پایین آن آشپزخانه صنعتی و در طبقات بالاتر صحن زنانه و مردانه، رواق های مسجد، سرویس بهداشتی به همراه دو دستگاه آسانسور پیش بینی شده است.

میرعباسی اعلام کرد: دربرنامه سال 92 پیش بینی کرده ایم که دو مسجد را در منطقه 7 به نام های مسجد شریفی واقع در خیابان مدنی، خیابان هزاره، خیابان چهره و مسجد حسینی در خیابان مطلب نژاد، خیابان سنجلی احداث کنیم.