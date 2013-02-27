بازی با پرسپولیس فقط در ورزشگاه اکباتان مقدور است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه‌آهن، در این نامه تمام دلایل باشگاه برای استفاده از حق میزبانی به صورت دقیق مطرح و از سازمان لیگ خواسته شده تا با این درخواست مطابق با استانداردهای بین‌المللی موافقت شود. متن کامل این نامه در زیر آمده است. در بخشی از این که برای مهدی تاج ارسال شده و رونوشت آن نیز در اختیار کفاشیان و نبی قرار گرفته، آمده است:

احتراماً پیرو نامه شماره 853 ص91 مورخه 91/11/29 و بازگشت به نامه شماره 4525/110 مورخه 91/12/6 به استحضار می‌رساند: انجام مسابقه با پرسپولیس به میزبانی راه آهن در استادیوم تختی بنا به دلایلی که در نامه قبلی مورد اشاره قرار گرفته بود مورد قبول این باشگاه نبوده و انجام مسابقه مذکور صرفاً در استادیوم اکباتان امکان‌‎پذیر می‌باشد زیرا مسابقه فوق در هر استادیومی به غیر از استادیوم اکباتان مستلزم هزینه‌های بی‌مورد و خارج از بودجه این باشگاه بوده و از همه مهمتر استمرار سلب حق میزبانی این باشگاه و تثبیت این روند به فراموشی سپردن حق میزبانی از باشگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

صادق رئیسی کیا، مدیرعامل این باشگاه در بخش دیگری از نامه خود آورده است: سلب حق میزبانی از باشگاه‌ها به بهانه مسائل امنیت مسابقه به هیچ وجه مورد قبول این باشگاه نمی‌باشد. این باشگاه و سایر باشگاه‌ها با پرداخت مالیات به دولت انتظار دارند که دولت و ارگانهای مربوطه به وظایف خویش توجه نموده و نسبت به آن وظایف ایفای مسئولیت نمایند که یکی از این ارگان‌ها هم مسئولین برقراری امنیت مسابقات هستند که باید نسبت به ایجاد امنیت و آرامش در استادیوم‌ها اقدام کنند نه اینکه به بهانه مسائل ترافیکی و امنیت مسابقات، راحت‌ترین راه که تعطیلی مسابقه با سلب حق میزبانی از باشگاهها است را انتخاب نمایند.

وی افزود: این باشگاه علاوه به پرداخت مالیات قرارداد دیگری نیز با مسئولین نیروی انتظامی منعقد نموده است که برای تامین امنیت هر بازی مبلغ قابل توجهی در این خصوص پرداخت می‌نماید بدیهی است این باشگاه به لحاظ مالی و فنی و قانونی بیش از آنچه که تا کنون هزینه کرده و انجام داده مسئولیت دیگری ندارد و دیگر دستگاه‌ها و اشخاص مسئول، باید نسبت به ایفای مسئولیت‌های قانونی و حرفه‌ای و فنی خود از جمله تامین امنیت در استادیوم اکباتان اقدام نمایند .

در این نامه همچنین آمده است: به نظر می‌رسد که از سالیان دور تا‌کنون تصمیمات در این جهت اتخاذ شده که خواسته یا ناخواسته از مسئولین باشگاه خاص و تماشاگران آن به صورت غیر حرفه‌ای و خارج از ضابطه حمایت شود تا مبادا در جامعه توسط آنها نارضایتی و تنش به وجود آید و در این بین اگر حقوق اساسی و بدیهی باشگاهی مانند باشگاه راه آهن که به اندازه آنان هوادار ندارد و مسئولان آن هم زیاد اهل حاشیه‌سازی نیستند، ضایع شد مهم نیست . هدف فدراسیون و سازمان لیگ حرفه‌ای نباید صرفاً برگزاری مسابقه باشد بلکه مسابقات را باید با تمام شئون و استاندارهای حرفه ای و قانونی آن که یکی از مهمترین آنها رعایت حق میزبانی باشگاه‌هاست برگزار نماید .

مدیرعامل باشگاه راه آهن در بخش پایانی نامه خود متذکر شد: این باشگاه به صورت قاطع برای چندمین بار اعلام می‌دارد انجام مسابقه با پرسپولیس به میزبانی راه‌آهن صرفاً در استادیوم اکباتان مقدور بوده و به غیر از آن در هیچ استادیومی ممکن نخواهد بود، به ویژه آنکه این باشگاه اخیراً با صرف هزینه‌های بسیار استادیومی را خریداری نموده و مصمم و مصر است که روند سلب حق میزبانی از باشگاه‌ها در جهت رعایت استاندارهای ورزش حرفه‌ای و احترام به حقوق سرمایه‌گذاران در عرصه ورزش بایستی در اسرع وقت متوقف گردد تا ضمن ارتقاء سطح و جایگاه لیگ حرفه ای فوتبال ایران انگیزه های عوامل جذب سرمایه‌گذاران بخش‌های غیر دولتی به حضور و سرمایه‌گذاری در عرصه ورزش حفظ و تقویت گردد. این باشگاه حق قانونی خود می داند که در صورت عدم رعایت این حقوق به مراجع ذیربط داخلی و بین‌المللی طرح ادعا نماید.