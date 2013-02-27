به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری و دوشنبه هفته آینده با برگزاری 9 دیدار پیگیری می‌شود، دیداری که تحت تاثیر حضور نمایندگان ایران در آسیا و اتفاقات اخیر پیرامون داوری و دپارتمان داوری قرار داد. مسابقاتی که از رویارویی پرسپولیس با سایپا در تهران آغاز و با تقابل شاگردان صمد مرفاوی با استقلال تهران در قم به پایان می‌رسد. در زیر نگاهی گذرا به این دیدارها خواهیم داشت:

پرسپولیس تهران - سایپا البرز (نتیجه بازی رفت: سایپا صفر 0 - پرسپولیس صفر)

بازی در هرمزگان علاوه بر از دست دادن 2 امتیاز مشکلات بسیاری را برای سرخپوشان ایجاد کرد. اخراج گل‌محمدی سرمربی و مجتبی حسینی مربی تیم پرسپولیس، سقوط به رده هفتم، مطرح شدن بحث کناره‌گیری از لیگ و جام حذفی به خاطر مشکلات داوری آن بازی و مصاحبه‌های جنجالی رویانیان در خصوص مسئولان فدراسیون و دپارتمان داوری که منجر به جریمه و تهدید به محرومیتش شده، حاشیه‌های پیرامون پرسپولیس را افزایش داده است.

البته در کنار تمام این اخبار بد، آمادگی علی کریمی برای بازگشت به میدان اتفاق بسیار خوبی است که می‌تواند به موفقیت پرسپولیس در بازی فردا برابر سایپا که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های نیم فصل دوم است، کمک کند. پرسپولیسی‌ها که با مربع قهرمانی فاصله بسیاری دارند، برای افزایش شانس خود جهت کسب سهمیه‌ آسیا از لیگ، به پیروزی در تمام بازی‌های خانگی خود نیاز دارند، ضمن اینکه هنوز جایگاه آنها در نیمه بالای جدول تثبیت نشده و ناکامی در بازی‌های آینده باعث سقوط‌شان در لیگ خواهد شد.

در سوی دیگر میدان نارنجی‌پوشان قرار دارند که از 10 بازی خود در نیم فصل دوم تنها 9 امتیاز کسب کرده‌اند که حاصل یک برد، 6 تساوی و 3 باخت بوده است. البته این تیم با توجه به داشتن بازیکنان بسیار خوبی در خط میانی خصوصا ابراهیم صادقی و مهاجمان جوانی همچون کاوه رضایی و میلاد غریبی می‌تواند برای هر تیمی خطرساز باشد. آنها که می‌دانند باختن در این هفته‌ها روزهای تلخ‌تری را برایشان رقم خواهد زد، برای کسب دومین بردشان در نیم فصل دوم با انگیزه و روحیه مضاعف برابر سرخپوشان به میدان خواهند آمد، بردی که می‌تواند شاگردان مجتبی تقوی را نیمه پائین جدول دورتر خواهد کرد.

پیکان تهران - راه‌‎آهن تهران (نتیجه بازی رفت: راه‌آهن یک - پیکان صفر)

شاگردان فیروز کریمی اگر می‌خواهند در لیگ بمانند باید در نخستین دیدار روز دوم هفته بیست و هفتم در خانه تیم راه‌آهن را شکست دهند. این تیم که در نیم فصل دوم را با یک برد و 9 شکست آغاز کرده، در نیمه دوم این نیم فصل حداقل باید در بازی‌های خانگی پیروز شوند تا شانس بقای خود را در لیگ از دست ندهند. البته راه‌آهن هم حریف سرسختی برای پیکان خواهد بود. این تیم که در 6 بازی گذشته 4 شکست که تلخترین آن باخت 4 بر صفر در کرمان بود، را متحمل شده‌اند، برای دفاع از حیثیت فوتبالی خود قصد دارند این دربی کوچک تهران را در پیکانشهر به سود خود خاتمه دهند، بردی که می‌تواند مجددا آنها را به نیمه بالای جدول رهنمون سازد.

فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان (نتیجه بازی رفت: آلومینیوم 3 - فجرسپاسی 3)

سه شکست متوالی در لیگ، بار دیگر اوضاع شاگردان شیرازی محمود یاوری را بحرانی کرده است. آنها با توجه به ناکامی‌های اخیر به جمع قعرنشینان نزدیک‌تر شده‌اند و 3 امتیاز بازی با آلومینیوم برای آنها 6 امتیازی است. فجر برای فاصله گرفتن با قعر، باید در این بازی پیروز شوند اما حریف آنها هم با همین هدف به شیراز آمده است. آلومینیوم که نزدیک‌ترین تیم به فانوس بدستان است، در دو دیدار گذشته با هدایت مظلومی موفق به پیروزی نشده، به همین دلیل می‌خواهد نخستین بردش را در شیراز کسب کرده و ضمن فاصله گرفتن از قعرنشینان، خود را به میانه جدول نزدیک کند.

ذوب‌آهن اصفهان - داماش گیلان (نتیجه بازی رفت: داماش صفر - ذوب‌آهن صفر)

شرایط ذوب‌آهن اصفهان نیز مانند پیکان است. این تیم که برای بقا در لیگ باید حداقل در بازی‌های خانگی‌اش پیروز شود، روز جمعه میزبان داماشی است که خود در خطر سقوط به دسته اول قرار دارد. رسیدن به پیروزی پس از 6 هفته و گرفتن 3 امتیاز در این بازی شاگردان کاظمی را به بقا در لیگ امیدوار کرده و یکی از اصلی‌ترین رقبای خود را برای ماندن در لیگ به قعر نزدیک خواهد کرد. ضمن اینکه این پیروزی می‌تواند روحیه ذوب‌آهنی‌ها را برای دیدار حساس روز سه‌شنبه هفته آینده خود برابر پرسپولیس در جام حذفی بالاتر ببرد، دیداری که در مرحله یک‌چهارم نهایی آن رقابتها و در اصفهان برگزار می‌شود. البته شاگردان درخشان هم که به نظر می‌رسد با بحران مشکلات مالی کنار آمده‌اند، هدفی بجز پیروزی ندارند زیرا در صورت از دست دادن امتیاز در این بازی، خطر سقوط به دسته اول را بیش از گذشته احساس خواهند کرد.

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان (نتیجه بازی رفت: فولاد 3 - صنعت نفت یک)

دربی خوزستانی‌ها؛ مسابقه‌ای بین رکوردداران که یکی برای بقا می‌جنگد و دیگری برای صعود. صنعت نفت آبادان که پس از پیروزی در هفته ششم برابر صبای قم، 22 هفته گذشته لیگ را بدون پیروزی پشت سرگذاشته است، برای اینکه نخستین تیم سقوط کننده به دسته اول لقب نگیرد باید فولاد خوزستان را در خانه شکست دهد زیرا نتیجه دیگری به غیر از برد، سودی برای این تیم ندارد. در نقطه مقابل اما فولادخوزستان که رکورد 19 بازی متوالی بدون شکست در لیگ دوازدهم را یدک می‌کشد، می‌تواند با کسب 3 امتیاز این بازی، موقتا به رده سوم صعود کند. البته اگر شاگردان فرکی این دربی را با 5 گل پشت سر بگذارند، به رتبه دوم صعود خواهند کرد که رخ دادن این موفقیت بعید به نظر می‌رسد.

ملوان بندرانزلی - مس کرمان (نتیجه بازی رفت: مس کرمان یک - ملوان 2)

روزهای افت ملوان با روزهای اوج مس همزمان شده است، ملوانی‌ها که در نیم فصل دوم یک برد، 4 تساوی و 5 باخت بدست آورده و 3 هفته گذشته را هم بدون پیروزی پشت سر گذاشته‌اند، برای پایان دادن به روند نزولی خود در لیگ دوازدهم، امیدوار به پیروزی برابر مس در خانه هستند. اما مسی‌ها به خاطر دو پیروزی مهم در هفته‌های گذشته برابر ذوب‌آهن در اصفهان و راه‌آهن در کرمان، با روحیه بالا و انگیزه‌ای مضاعف به مصاف ملوان در انزلی می‌روند. آنها می‌دانند با پیروزی در این بازی جایگاهشان را در رده هفتم حفظ می‌کند اما از دست دادن امتیاز، باعث سقوط این تیم به رده هفتم خواهد شد.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 91/12/10

* پرسپولیس تهران - سایپا البرز، ساعت 17:20، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 91/12/11

* پیکان تهران - راه‌‎آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه پیکانشهر تهران

* فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* ذوب‌آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه تختی بندرانزلی

دوشنبه - 91/12/14

* گهر دورود - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی دورود

* تراکتورسازی تبریز - نفت تهران، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 17:25، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

جدول رده‌‎بندی لیگ‌برتر