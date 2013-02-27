همکاری 429متخصص ایرانی خارج از کشور در مباحث علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ارسلان قربانی، دبير كارگروه همکاریهای علمي و آموزشي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: در حال حاضر کارگروه علمی و آموزشی شورا در تداوم فعالیتهای تخصصی خود، با شناسایی و معرفی متخصصان خارج از کشور به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، زمینه جذب آنان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های داخل را فراهم کرده است.

وی با اشاره به لزوم گسترش ارتباطات علمی و آموزشی، بر ضرورت رویکرد فرهنگی در توسعه دیپلماسی علمی کشور با همکاری ایرانیان مقیم خارج تاکید کرد و گفت: تمام تلاش و برنامه ریزی ما در وزارت علوم و کارگروه علمی و آموزشی شورای عالی این است که از دانش و تجربه دانشمندان ایرانی مقیم خارج در جهت پیشرفت علمی کشور بهره گیری کنیم.

قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل با بیان اینکه 429 متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور در سال 91 همکاری‌های گسترده‌ای با کارگروه علمی و آموزشی داشته اند، افزود: تعامل اساتید متخصص و دانشجویان مقیم خارج با دانشجویان در ارتقاء سطح دانش دانشجویان جوان ما و برخورداری آنها از فرصت مطالعاتی در خارج از کشور حائز اهمیت است و می تواند روند توسعه علمی کشور را شتاب بخشد.

دبير كارگروه علمي و آموزشي شوراي عالي با بیان اهمیت ارتقاء گفتمان علمی کشور، اظهار داشت: پاسخگویی، تعامل و پیگیری مشکلات ایرانیان خارج از کشور در زمینه های علمی و آموزشی همواره یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های کارگروه علمی و آموزشي شورا بوده و این کارگروه در مدت فعالیت خود، گام های مثبتی در جهت توسعه تعاملات علمی با هموطنان خارج از کشور برداشته است.

قربانی در خصوص برنامه‌های آینده این کارگروه، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، خاطر نشان کرد: در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به امور ایرانیان مقیم خارج، در صددیم تا با تدوین برنامه ای خاص، از توان متخصصان مقیم خارج از کشور به عنوان بخش مهمی از منافع ملی کشور بهره گیری کنیم.

وی با حمایت از اقدامات شورای عالی در صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور، تصریح کرد: با توجه به نهادینه شدن موضوع ایرانیان مقیم خارج با شکل گیری شورای عالی امور ایرانیان در دولت نهم و دهم، انتظار داریم دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور همکاری و هم افزایی بیشتری با شورای عالی داشته باشد تا این نهاد بصورت فراقوه‌ای و فرا وزارتخانه‌ای، به دور از حاشیه‌های سیاسی، بتواند به عنوان یک پل ارتباطی و هماهنگ کننده دستگاههای فعال در حوزه ایرانیان خارج از کشور فعالیت کند.

دبير كارگروه علمي و آموزشي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با تاکید بر موقعیت علمی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل گفت: با توجه به اهمیت حضور موثر متخصصان مقیم خارج در فرایند توسعه علمی و فناوری کشور، از نمایندگان مجلس تقاضا داریم در تصویب لایحه بودجه سال آینده، توجه ویژه ای به موضوع ایرانیان مقیم داشته باشند تا شورای عالی بتواند با جدیت ، به اقدامات ویژه خود در صیانت از حقوق هموطنان خارج از کشور به عنوان سرمایه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها ادامه دهد.