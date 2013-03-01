سید مهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغییر رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و برنده اعلام شدن تیم صبا در دیدار با شرکت حفاری، اظهار داشت: ما باید طبق قانون در بازی با صبا و فرش آرا 3 بر صفر برنده می‌شدیم ولی انگار باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه قدرت بیشتری داشته باشید. انگار کمیته انضباطی با تیم‌هایی که بی قانون هستند و بطری آب به زمین پرتاب می‌کنند پاداش می‌دهد ولی تیم‌هایی که سالم کار می‌کنند نباید به حقشان برسند.

باشگاه صبا فیلم مونتاژ شده به فدراسیون داد

وی با بیان اینکه برای قهرمان شدن باید از منابع قدرت سود برد، تاکید کرد: مگر می‌شود رای کمیته انضباطی فدراسیون یکباره و با آن همه سند و مدرک و گزارش ناظر بازی عوض شود؟ متاسفانه مسئولان باشگاه صبا بعد از چند روز یک فیلم مونتاژ شده کوتاه به فدراسیون دادند و پس از آن رای به سود آنها عوض شد.

می‌خواهند یک تیم را قهرمان کنند

سرمربی تیم فوتسال حفاری افزود: بعد از پرتاب بطری آب در بازی با صبا به داخل زمین، بازی حدود 20 دقیقه متوقف شد ولی فیلم ارسالی به صبا، فقط یک دقیقه بود. وقتی می‌خواهند یک تیم را قهرمان کنند دیگر حرفی باقی نمی‌ماند. تا اینجای کار کمک‌های زیادی به صبای قم شده است و متاسفانه کسانی که خلاف می‌کنند موفق‌تر هستند.

تیم‌ها را به سمت خلاف می‌کشانند

ابطحی به تبعات مقابله نکردن فدراسیون با چنین مسائلی اشاره کرد و گفت: وقتی یک تیم با پرتاب بطری برنده مسابقه می‌شود، تبعات این مسئله سال‌ها دامن فوتسال را خواهد گرفت. این مسئله خود به خود تیم‌ها را به سمت خلاف می‌کشاند و تیم‌های فوتسال به جای کار فنی و اصولی، به زیر پا گذاشتن اخلاق و قانون روی می‌آورند.

به تدارکات آموزش پرتاب بطری می‌دهند!

وی ادامه داد: در لیگ برتر مربیانی هستند که به نفرات تدارکات تیم خود آموزش پرتاب بطری آب به داخل زمین می‌دهند تا در مواقع حساس و زمانی که تیمشان در حال گل خوردن است، این کار را انجام بدهند. ما داریم به این سمت کشیده می‌شویم و متاسفانه فدراسیون فوتبال هم برخورد جدی با این قضایا ندارد.

راهکار غیر قانونی رفع خستگی بازیکنان!

سرمربی حفاری در ادامه صحبت‌هایش به یک روش غیر قانونی دیگر اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از تیم‌ها زمانی که پنج بازیکن‌شان خسته هستند، به تماشاگرانشان دستور می‌دهند بطری آب و سایر اشیا به داخل زمین بریزند تا این بازیکنان برای دقایقی استراحت کنند و برای ادامه بازی، مشکلی نداشته باشند.

توضیح درباره باند تیم ملی فوتسال ایران

" در تیم ملی ایران هم یک باند وجود دارد که برای بعضی بازیکنان تصمیم می‌گیرد". ابطحی با بیان این مطلب، تصریح کرد: در تیم ملی باندی وجود دارد که برای بعضی بازیکنان تصمیم می‌گیرد به کدام تیم بروند و کجا قراداد ببندند. یک گروهی هستند که با یکدیگر روابط صمیمی دارند. چند سال پیش هم یکی از بازیکنان تیم ملی گفت که به او تکلیف شده بود به کدام تیم باشگاهی برود وگرنه در تیم ملی جایی نخواهد داشت.

گروه بعدی در فدراسیون نمی‌تواند این مسائل را جمع کند

وی در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگار مهر افزود: این مسائل تبعات بی توجهی به مشکلات فوتسال است. برای ما فرقی ندارد صبای قم قهرمان لیگ شود یا گیتی پسند ولی وقتی برخوردها جدی نمی‌شود باید منتظر تبعات آن بود. شاید علی کفاشیان و سایر مسئولان فدراسیون چند صباح دیگر از فدراسیون بروند ولی گروه بعدی که جای آنها را می‌گیرد نمی‌تواند این مسائل را جمع و جور کند.