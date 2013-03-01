به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان عصر پنجشنبه در آئین افتتاحیه جشنواره بیستمین دوره مسابقات یادواره شهدای زایرعباسی با اشاره به شهادت شهید مهدوی و یارانش در خلیج فارس، اظهار داشت: شهدای این روستا در جنگ با آمریکا در خلیج فارس درس‌های بزرگی را به ما داده‌اند.

وی تصریح کرد: این شهدا در این نبرد درس‌های بزرگی را به همه ما دادند و ثابت کردند که می‌شود در مقابل بزرگترین ناو آمریکا ایستادگی کرد و درسی بزرگ به متجاوزین و مدعیان تجاوز به این مرز و بوم دادند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه سخنان خود شهدا را نماد حقانیت و عبودیت و اسلام‌خواهی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: همه ما باید از معنویت شهدا درس بگیریم و تلاش کنیم تا رهرو راه شهدا باشیم.

وی با اشاره به عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی، اضافه کرد: باید قدر این انقلاب و اسلام را به خوبی بدانیم و رشد و توسعه و استقلال و آزادی امروز خود را مدیون این نظام و انقلاب و ولایت هستیم.

رویانیان ادامه داد: ولایت‌مداری مردم ایران از رموز پیروزی‌ و موفقیت‌های این نظام است و تا آخرین نفس برای حفظ این انقلاب و اسلام ایستاده‌ایم و با لبیک به ندای رهبری در راه ولایت‌مداری گام بر خواهیم داشت.

وی برگزاری این جشنواره با نام و یاد شهدا را اقدامی بسیار مهم و ارزشمند دانست و بیان داشت: در این روستا فوتبال با نام شهدا پیوند خورده است و بیانگر کار فرهنگی بسیار بزرگی است که در این منطقه انجام شده است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به ارزش بالای شهدا اشاره کرد و اظهار داشت: ورزش و فوتبال و سیاست و هر چه را که داریم باید در راه شهدا حرکت کنیم و این موارد زمانی ارزش پیدا می‌کنند که در راه حق و عدالت قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه برگزاری این یادواره در این روستا درس‌های بزرگی به ما داد، گفت: فضای باشگاه پرسپولیس باید معنوی‌تر و ارزشی‌تر شود چرا که هر چه داریم از شهدا است و باید در راه ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا حرکت کنیم.

بیستمین دوره مسابقات فوتبال یادواره شهدای روستای زایرعباسی در آئینی با حضور سردار رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران و مسئولان استان بوشهر و شهرستان دشتی و خیل عظیم مردم این شهرستان، آغاز شد.