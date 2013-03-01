غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت اردوگاههای ویژه زندانیان معتاد گفت: اردوگاه معتادان در مشهد و اصفهان افتتاح شده و سایر اردوگاهها نیز سال آینده به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان زندانهای کشور در مورد تامین بودجه این اردوگاهها گفت: قطعا وقتی پول باشد زودتر طرح ها اجرایی می شود.

وی گفت: هم اکنون 10 هزار زندانی معتاد به این دو اردوگاه منتقل شده اند.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه مسئولان شهرداری بارها از انتقال زندان اوین خبر داده اند؛ در حال حاضر این انتقال در چه مرحله ای است گفت: هنوز توافقی انجام نشده و تنها مذاکرات شده است. بارها به دوستان شهرداری گفتم نباید مذاکرات رسانه ای شود و اقدامات را باید رسانه ای کرد.