  1. دانشگاه و فناوری
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

توسط کنگره جهانی موبایل

بهترین تلفن‌های همراه دنیا معرفی شدند/ تبلت گوگل و ایسوس سلطان تبلتها

بهترین تلفن‌های همراه دنیا معرفی شدند/ تبلت گوگل و ایسوس سلطان تبلتها

با اتمام کنگره جهانی موبایل، مراسم اهدای جوایز سالانه این کنگره برگزار شد و طی آن بهترین دستگاه جدید موبایل، تبلت در سال 2013 و همچنین بهترین تلفن هوشمند انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره جهانی موبایل بارسلون که طی روزهای 25 تا 28 فوریه در اسپانیا برگزار شده بود امسال جایزه بهترین تلفن هوشمند را به گلکسی S3 سامسونگ اهدا کرد.

اما در بخش بهترین دستگاه جدید تلفن یا تبلت جدید کنگره جهانی موبایل جایزه خود را به اچ تی سی وان ارائه کرد.

این درحالی است که بهترین تلفن همراه غیر هوشمند به نوکیا آشا 305 اهدا شد و سامسونگ بهترین تولید کننده سال شناخته شد.

اما در بخش بهترین تبلتها گوگل و ایسوس برای ارائه نکسوس 7 جایزه گرفتند.

کنگره جهانی موبایل بزرگترین نمایشگاه جهانی برای صنعت موبایل است که طی آن اپراتورهای موبایل، تولید کنندگان دستگاه های موبایل، ارائه دهندگان فناوری و فروشندگان سراسر دنیا در آن شرکت می کنند.

کد مطلب 2009211

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