به گزارش خبرگزاری مهر، تولید کنندگان حاضر در کنگره جهانی موبایل به عنوان بزرگترین نمایشگاه موبایلی جهان که در بارسلون، اسپانیا درحال برگزاری است تلفنهای هوشمندی را عرضه می کنند که به سختی در دست جا می گیرد و شبیه تبلتهایی هستند که اندکی آب رفته اند.

کنگره موبایل در شور فبلتی

جدا از تبلتهایی که می توان با استفاده از آنها تماس تلفنی برقرار کرد یا پیامک ارسال کرد، شرکت کنندگان در کنگره جهانی موبایل در بارسلون خطوط تمایز تلفنهای همراه و تبلتها درحال تار و محو کرده و اکثر سازندگان محصولاتی را عرضه کرده اند که نه می توان آنها را یک تلفن هوشمند دانست و نه آنها را یک تبلت قلمداد کرد، این محصولات جدید چیزی بین هر دو هستند و اخیرا فبلت نامگذاری شده اند.

عنوان فبلت از این رو برای این تلفنهای هوشمند انتخاب شده که هم از خصوصیات تبلت و هم از ویژگیهای تلفن همراه برخوردار است. فبلت (phablet)‏ اصطلاح جدیدی است که از ترکیب دو کلمه فن(phone) و تبلت (tablet) ساخته شده‌ است و به ابزارهایی با صفحه لمسی گفته می ‌شود که هم خصوصیات تلفن همراه و تبلت را دارند. این نوع دستگاه ها از تلفن همراه بزرگتر و از تبلت کوچکتر هستند و اندازه آنها بین 4.6 تا 5.5 اینچ است.

اسند میت از شرکت هواوی چین با صفحه 6 اینچی

کنگره جهانی موبایل که روز 25 فوریه برگزار شده و برگزاری آن تا 28 فوریه ادامه دارد و اسند میت (Ascend Mate) هواوی با صفحه نمایش 6 اینچی درحال حاضر طلایه دار خط فبلتها در جهان است.

ZTE سازنده چینی به عنوان رقیب هواوی برای عقب نماندن از این قافله " گرند ممو" (Grand Memo) را با صفحه نمایش 5.7 اینچی عرضه کرده است.

" اوپتیموس پرو" (Optimus G Pro) با صفحه نمایش 5.5 اینچی از شرکت ال جی

در همین میان شرکت ال جی کره جنوبی نیز دستگاه خود را با عنوان " اوپتیموس پرو" (Optimus G Pro) با صفحه نمایش 5.5 اینچی در این نمایشگاه شرکت داده است.

کن هونگ مدیر ارتباطات ال جی اظهار داشت: فبلتها به ویژه در آسیا به یک روند رو به گسترش تبدیل شده اند و زنان اغلب درمیان مشتریان این نوع تلفنها هستند که صفحه نمایش بزرگ دارند، چرا که اغلب آنها نگران قرار دادن دستگاه هایی با صفحه نمایش بزرگتر از 5 اینچ داخل جیبهایشان نیستند و می توانند آن را داخل کیف خود حمل کنند.

در سال 2012، بیش از 120 میلیون تبلت در سراسر دنیا به فروش رسید که این امر 50 درصد بیشتر از سال پیش از آن است و انتظار می رود که فروش تبلتها در سال جاری به یک میلیارد دستگاه برسد.

تبلتهایی که آب می روند

درحالی که سازندگان به تلفنهای همراهی کوچکتر از تبلت روی می آورند و اندازه تلفنهای هوشمند به تبلت نزدیک تر می شود، اندازه تبلتها آب رفته اند.

سامسونگ اخیرا تلفن گلکسی نت 8 خود را رونمایی کرده است که صفحه نمایش آن 8 اینچی بوده و در تلاش برای رقابت با آی پد مینی وارد بازار شده است.

پادفون اینفینیتی (Padfone Infinity) با صفحه 5 اینچی از شرکت ایسوس

ایسوس تایوان نیز تلاش کرده تا ترکیبی میان دو دستگاه تلفن های هوشمند و تبلت صورت دهد و فبلت جدیدی عرضه کند. از این رو این شرکت تایوانی دستگاه پادفون اینفینیتی (Padfone Infinity) را با صفحه نمایش کیفیت بالا 5 اینچی رونمایی کرده که از قابلیت پشتیبانی از شبکه وایرلس نسل چهارم برخوردار است و در قسمت پشتی یک تبلت 10.1 اینچی جای می گیرد.

سرعت بالا تلفنهای هوشمند 2013

تلفنهای هوشمند 2013 از سرعت بالایی برخوردار هستند و اکثر آنها از قابلیت پشتیبانی نسل چهارم شبکه برخودارند.

اسند P2 از شرکت هواوی چین که گفته شده سریعترین تلفن هوشمند دنیا است

شرکت هواوی چین نیز در این نمایشگاه تلفن اسند P2 را رونمایی کرده و مدعی شده که این تلفن سریعترین تلفن دنیا محسوب می شود.

این شرکت با تأکید بر روی باریک بودن این تلفن همراه اظهار داشت که سرعت دانلود این تلفن به 150 مگابایت در ثانیه می رسد که با این سرعت می توان یک فیلم با کیفیت اچ دی را در کمتر از پنج دقیقه دانلود کرد.

این تلفن هوشمند با صفحه 4.7 اینچی و وضوح تصویر اچ دی دارای یک پردازشگر 1.5 گیگاهرتزی است و می تواند از شبکه نسل چهار استفاده کند.

هواوی 5.3 درصد از بازار سه ماه چهارم سال 2012 را در اختیار داشت. این درحالی است که اپل و سامسونگ 50 درصد از کل فروش را تحت سلطه خود دارند به طوری که سامسونگ 29 درصد و اپل 22.1 درصد را در اختیار دارد.