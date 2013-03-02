نماینده کرمان قهرمان لیگ برتر بیس بال ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، در آخرین روز از سومین دوره این مسابقات که در مجموعه ورزشی آزادی شهرستان سمنان برگزار شد، نماینده کرمان برابر تیم نیوساد گیلان به برتری دست یافت و سرود قهرمانی سر داد. تیم مدرسه بیس بال بشرای کرمان در این دیدار موفق شد نماینده گیلان را 0-9 تسلیم کند.

در دومین دیدار روز پایانی که بین تیم‌های شهرداری سمنان و هیات بوشهر انجام گرفت، تیم بوشهر توانست در بالای اینینگ 9 با حساب 9 بر 7 از سد تیم شهرداری سمنان بگذرد. در بالای اینینگ 9 جلیل چنگیزی یک هومران 4 امتیازی برای تیم شهرداری سمنان زد اما این کار وی نتوانست مانع شکست میزبان شود چرا که محسن هنرپیشه پیچر باتجربه تیم بوشهر فرصت چنین کاری را به بازیکنان شهرداری سمنان نداد و در نهایت تیم بوشهر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. از اتفاقات این دیدار بتینگ خوب جلیل چنگیزی بود که دو مرتبه توپ را به خارج از زمین مسابقه فرستاد و در لیگ سال 1391 به تنهایی با 4 هومران به عنوان بهترین هومران زن ایران دست یافت.

