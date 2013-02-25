بیس بال ایران برای نخستین بار در رنکینگ جهانی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، فدراسیون جهانی بیسبال در آخرین رنکینگ خود، نام ایران را برای نخستین بار در جدول رده بندی قرار داد که کشورمان بالاتر از تیمهای مطرح اروپایی نظیر اوکراین، اتریش و لهستان قرار دارد.
بر این اساس بیسبال ایران در بین 119 کشور در رده 45 جهان قرار گرفته که با توجه به حضور کشورمان در این رنکینگ جهانی، این خود موفقیتی بزرگ به شمار می آید. در این رده بندی کشورهای کوبا، آمریکا و ژاپن به ترتیب در رده های اول تا سوم بیسبال دنیا قرار گرفته اند.
برای نخستین بار فدراسیون جهانی بیسبال نام ایران را در رنکینگ جهانی این رشته قرار داد که در این رده بندی تیم کشورمان بالاتر از کشورهای اوکراین، اتریش و لهستان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، فدراسیون جهانی بیسبال در آخرین رنکینگ خود، نام ایران را برای نخستین بار در جدول رده بندی قرار داد که کشورمان بالاتر از تیمهای مطرح اروپایی نظیر اوکراین، اتریش و لهستان قرار دارد.
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