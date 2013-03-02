مجروح شدن چند کشاورز در درگیریهای اصفهان/ آمادگی جمع آوری قلیانها را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در حاشیه نخستین همایش صیانت و مهارت یگان ویژه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص درگیری ها و ناآرامی های استان اصفهان اظهار داشت: مشکل اصلی نیامدن باران و کاهش سطح بارندگی ها و عدم تناسب میزان مصرف با آب موجود است. سال قبل نیز مردم شرق استان اصفهان با تراکتورهای خود در برابر سازمانهای استان تجمع کرده بودند و برخی راهها را نیز مسدود کرده بودند.

وی ادامه داد: خوشبختانه امسال بارش باران نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است ضمن اینکه مدیریت آب بر عهده وزارت نیرو است و آبهایی که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد باید در مناطق مختلف به صورت حقابه مشخص شود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی در هفته جاری مردم اقدام به قطع خط لوله آب انتقالی زاینده رود به یزد کردند این امر باعث می شود که مشکلات در سایر نقاط نیز به وجود آید. مسئولان قول داده اند با توجه به بارندگی های اخیر در فصل بهاره مشکلی در آبیاری نباشد. ما نیز قبول داریم که آب بسیار کم است.

احمدی مقدم تاکید کرد: برخوردهای ایجاد شده در ناامنی های اخیر کشته ای نداشته است و تنها چند نفر به صورت جزئی مجروح شدند که بلافاصله کار مداوای آنها انجام شد.هم اکنون نیز با تشکیل شورای تامین استان اوضاع رو به آرامی است. اما همچنان این مسئله باقی خواهد بود. مردم شرق استان اصفهان انسان هایی شریف، رزمنده و متدین هستند که باید به آنها کمک کرد.

آمادگی جمع آوری قلیانها را داریم

وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت مسئول رسیدگی به جمع آوری یا برخورد با قلیان است، افزود: نیروی انتظامی نیز عضویی از این ستاد است ما نیز نظرات خودمان را در این مورد خواهیم داد علاوه بر اینکه آمادگی جمع آوری قلیان ها را داریم اما گام اول وظیفه نیروی انتظامی نیست و وزارت بهداشت باید با اتحادیه مذکور جلسه ای را برگزار کند و در صورتی که پس از این جلسات قلیان جمع آوری نشد ما آمادگی داریم قلیان ها را جمع آوری کنیم . هنوز جلسه ای در رابطه با بحث جمع آوری قلیان ها تشکیل نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص برخورد با قاچاق سوخت در جنوب شرق کشور تصریح کرد: منطقه سراوان که قاچاق سوخت از آنجا صورت می گرفت را پوشش دادیم و با قاچاقچیان برخورد کردیم. هم اکنون قاچاق سوخت از سراوان بسیار کم شده است اما شرایط واحدهای ما در آن مکان سخت است. امیدواریم با اقدامات وزیر نفت مسیر قانونی ترانزیت سوخت مشخص شود تا از قاچاق سوخت در مسیرهای غیر قانونی جلوگیری کرده و مسیرهای قاچاق را ببندیم.

احمدی مقدم با اعلام اینکه طرح های ویژه ای برای کاهش سرقت در ماه پایانی سال داریم، افزود: خوشبختانه پس از افزایش سرقتها در مهر و آبان ماه این روند در ماههای دی و بهمن کاهش یافت ضمن اینکه طرحهای ویژه ای را برای کنترل مراکز خرید به منظور کاهش سرقت در دست اجرا داریم. از مردم نیز می خواهیم هوشیار باشند و از حمل پول نقد زیاد خودداری کنند و به جای آن از کارت های الکترونیکی استفاده کنند.

وی در پایان یگان ویژه را واحدی دانست که نقش اقتداری دارد و با آامادگی جسمانی، روحی، روانی و با قدرت با اغتشاشات ، تعارضات و ناامنی ها برخورد می کند. ضمن اینکه این واحد علاوه بر عملیات به عنوان نیروی احتیاط در طرح نوروزی به کمک پلیس راهور و گشت محلات می آید.