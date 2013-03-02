ناگفته های احمدی مقدم از فتنه 88/ 70 میلیون خسارت به مردم پرداخت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در نخستین همایش صیانت و مهارت یگان ویژه اظهار داشت: یگان ویژه باید دارای انضباط، اخلاق و آستانه تحمل باشد و هر فردی که دارای قدرت است نباید خشن با مردم برخورد کند.

وی افزود: در فتنه 88 بیشتر افرادی که دستگیر شدند با اخذ تعهد آن شب یا فردایش آزاد شدند. بنای ما این بود که میدان را کنترل کنیم و تقرییا هیچ گونه دستگیری تکراری نداشتیم اما در مواردی ناگزیر بودیم برخوردهایی داشته باشیم. البته من به عنوان فرمانده نیروی انتظامی راضی نبودم در فتنه 88 یک نفر آسیب ببیند. شاهد این مدعا نیز حادثه عاشورای 88 بود که باز هم سعی را بر مدارا گذاشته بودیم.

70 میلیون خسارت شکستن شیشه خودروهای مردم را دادیم

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه در زمان فتنه 88 ، 70 میلیون تومان خسارت برای شکستن شیشه های ماشینهای مردم دادیم، افزود: در سال 88 یک یگان نیروهای ویژه در یک کوچه به چند خودروی مردم آسیب زدند و شیشه های آن را شکستند بلافاصله دستور دادیم و تمامی نیروهای متخلف شناسایی و دستگیر شدند. آنها مدعی بودند که چند نفر با سنگ و گلدان در این کوچه آنها را مجروح کردند اما ما گفتیم این موضوع دلیلی برای شکستن شیشه های مردم نمی شود از تمامی افراد عذرخواهی کردیم و 70 میلیون تومان نیز خسارت پرداخت کردیم.

وی با بیان اینکه باید نگاهمان را در مورد امنیت تعریف کنیم، افزود: نگاه ما مشارکت مردم در امنیت است. ممکن است یک نظامی امنیت را امری برای مردم بداند که در این شرایط مردم احساس ناامنی نمی کنند اما نیروی انتظامی به عنوان دستگاه حافظ امنیت آرامش را برای مردم با مشارکت خودشان تامین می کنند. حافظان امنیت دژهای مردم در برابر امنیت هستند و هیچ گاه ما مردم را تهدید نمی بینیم اما باید مانع ناامنی ها شویم.

وی افزود: مفهوم دیگر آن است که حافظان امنیت دارای آمادگی و بازدارندگی باشند تا دشمنان دندان طمع را بکشند. اگر متجاوزان اقتدار را تضعیف شده ببینند اقدام به تعدی می کنند.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه یگان ویژه و واحدهای مانوری باید دارای آمادگی لازم باشند، تصریح کرد: اگر هجمه ای وارد شود باید نیروهای بزرگتری مانند یگان ویژه ، امداد آماده رزم و احتیاط مرز وارد عمل شوند هم اکنون 60 هزار نیروی آماده در یگان ویژه داریم که دارای انعطاف و سرعت بالای جابه جایی هستند. آنها با اشراف اطلاعاتی در کانون های تهدیدات حاضر می شوند.

وی با اشاره به حادثه مسجد امام علی در زاهدان افزود: دست های خارجی قصد داشتند که فتنه ای بین شیعه و سنی ایجاد کنند اما با حضور به موقع یگان ویژه و ریش سفیدان شیعه و سنی در کمتر از 12 ساعت فتنه شیعه و سنی در منطقه سیستان و بلوچستان کنترل کردند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه می توانیم ادعا کنیم آمادگی در یگان ویژه به حدی است که سرآمد تمامی یگان های پلیس است، افزود: این واحد زبده و زنده است. در فتنه 88 یگان ویژه با مظلومیت در میدان بود و حتی برخی از نیروها 48 ساعت در میدان برخورد حضور داشتند و من هیچ گونه خستگی در آنها ندیدم.

اگر سوریه پلیس قوی داشت این فتنه ها ایجاد نمی شد

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به مسائل سوریه گفت: اگر در سوریه پلیسی وجود داشت که کفایتهای لازم را داشت مشکلات در همان ابتدای کار حل می شد و کار به ورود ارتش نمی کشید. امروز فضای مجازی و رسانه ای می تواند بحران آفرینی کند و یا بحران را هدایت و از بروز این بحرانها جلوگیری کند. امروز رسانه ها موارد لوکس و ویترینی را نشان می دهند که امکاناتش در دنیا برای همه وجود ندارد.

اگر کم آبی اصفهان 50 سال پیش بود مردم به جای دعوا نماز باران می خواندند

احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کم آبی های اخیر و اعتراضات مردم اصفهان تاکید کرد: وقتی منابع آب کم می شود عده ای می روند و برای اعتراض آب یزد را قطع می کنند. اگر 50 سال پیش این اتفاق پیش می آمد مردم نماز باران می خواندند اما الان می گویند دولت باید برای ما آب بیاورد. پیش بینی ها این است که در سال 2030 بارندگی ها در خاورمیانه کاهش پیدا کند و درگیری و نزاع بر سر آب افزایش یابد. البته مردم ما بسیار فهیم هستند و مدیران نیز باید آنها را قانع کنند و بهتر اوضاع را مدیریت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی فلسفه وجود یگان ویژه را حضور نیروی آماده برای پیشگیری از توطئه ها به جای سرکوب و مقابله دانست و تاکید کرد ما قصدی برای ارعاب و ناامنی مردم نداریم.

احمدی مقدم با اشاره به حضور پلیس در حوادث طبیعی افزود: یگان ویژه در حوادث طبیعی مانند زلزله آذربایجان و سیل چابهار حضور داشت. در واقع یگان ویژه یک یگان اقتدارگرا است و در حوادث طبیعی مانند زلزله آذربایجان یا سیل چابهار کمک هایی را نیز به مردم کرد.