  1. دين، حوزه، انديشه
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

"هابرماس و دین" منتشر شد

"هابرماس و دین" منتشر شد

کتاب "هابرماس و دین" که به دیدگاههای یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی در خصوص دین می‌پردازد از سوی انتشارت پالیتی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه مقالاتی درباره آرای هابرماس درخصوص دین است.

هابرماس در این اثر به منتقدان خود پاسخ داده و این پاسخ در آن منتشر شده است. این کتاب به وسیله "کریگ کالهون" و "ادوآردو مندیتا" و "جاناتان ون انتورپن" گردآوری شده است.

این اثر به بررسی دیدگاههای هابرماس در خصوص دین در حوزه عمومی می پردازد و در چهار بخش اصلی و 14 فصل سامان یافته است.

یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی از فیلسوفان مکتب انتقادی به شمار می‌رود. برخی به سبب گستره موضوعاتی که او مورد بررسی قرار داده لقب "هگل زمان" را به وی داده‌اند.

وی از جمله فیلسوفان مهم معاصر و از منتقدان مدرنتیه است. هابرماس مدرنیته را پروژه‌ای ناتمام می‌داند. رویکرد هابرماس به مدرنیته انتقادی است و عقلانیت مدرن را یگانه عقلانیت درست نمی‌پندارد.

در واقع تأکید هابرماس بر عقلانیت انتقادی است. هابرماس علاوه بر تبیین معضلات مدرنیته راهکار برون رفت مدرنیته از معضلات را نیز بررسی کرده است.

کد مطلب 2009611

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