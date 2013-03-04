دومین یادواره شهدای ملی حفاری چهارشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این یادواره با حضور خانواده های شهدا، ایثارگران، مسئولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد.

یادواره شهدای ملی حفاری ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در تالار اجتماعات شرکت ملی حفاری اهواز برگزار می شود.

این یادواره افزون بر مراسم سخنرانی و مداحی، اجرای برنامه های فرهنگی در راستای بزرگداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس، در آن پیش بینی شده است.

همزمان با سی و سومین سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران، یادمان شهدای این شرکت در ساختمان مرکزی شرکت رونمایی شد.

شرکت ملی حفاری در دوران هشت سال دفاع مقدس 42 شهید را به نظام جمهوری اسلامی تقدیم کرده است.



