کلنگ احداث ساختمان دانشکده پرستاری لامرد به زمین زده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان لامرددر این خصوص گفت : رئیس دانشگاه به همراه جمعی از اعضای هیئت رییسه در بعد از ظهر روز دوشنبه 14 اسفند ماه با حضور در شبکه بهداشت و درمان لامرد در مراسم کلنگ زنی ساختمان دانشکده پرستاری لامرد شرکت می کنند.

دکتر محسن گودرزی افزود: این دانشکده پیش از این در ساختمان امانتی شهرداری فعالیت می کرد که با اهدای 850 میلیون تومان از طرف یکی از نیک اندیشان عرصه سلامت علمیات احداث ساختمان دانشکده آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه ساختمان دانشکده پرستاری لامرد با یک هزار و 800 متر در سه طبقه احداث می شود، اظهار داشت: این دانشکده از دو ترم پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در هر ترم حدود 30 دانشجو پذیرفته است که با احداث ساختمان فعالیتش منسجم تر خواهد شد.

دکتر گودرزی بیان کرد: با توجه به اینکه زمین واگذاری از طرف منابع طبیعی برای دانشکده بیش از 10 هکتار است، ساخت خوابگاه ،سالن غذا خوری و مجتمع رفاهی دانشجویی از برنامه های آینده در راستای ارایه خدمات بهتر به دانشجویان است.

وی گفت : بازدید از بیمارستان لامرد و شرکت در جلسه ای به منظور بررسی و رفع مشکلات شبکه بهداشت و درمان لامرد از دیگر برنامه های رییس دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت رییسه در سفر به لامرد است.

متخصصان 5 دانشگاه علوم پزشکی با جدیدترین شیوه های درمان عوارض بیماری تالاسمی آشنا شدند

متخصصان و کارشناسان پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور در سمینار تالاسمی ، عوارض ودرمان آن به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با جدیدترین شیوه های درمان عوارض بیماری تالاسمی آشنا شدند.

رئیس اداره امور بیماری های خاص دانشگاه در این خصوص گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از قطب های آموزش تالاسمی کشور برای استان های همجواراست ودر همین راستا این سمینار دو روزه با حضور متخصصان کودکان وداخلی ، پزشکان عمومی وپرستاران دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، بوشهر وکهگیلویه وبویر احمد توسط اداره امور بیماری های خاص معاونت درمان شیراز برگزار شد.

دکتر علیرضا صحراگرد افزود: طی این برنامه باز آموزی اساتید مجرب دانشگاه علوم پزشکی شیراز جدیدترین شیوه های درمان عوارض بیماری تالاسمی را به بحث وگفتگو گذاشتند.

وی اظهار داشت: آموزش مداوم همکاران مرتبط با تالاسمی با هدف ارتقای رسیدگی به وضع درمان عوارض و کنترل بیماری در مبتلایان به تالاسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی تصریح کرد :این سمینار بر اساس اهداف وزارت بهداشت ودرمان برگزار شد و اطلاعات آموزشی در قالب مولتی مدیا در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد وبرای اولین بار به منظور بررسی میزان اطلاعات شرکت کنندگان و تاثیر آموزش ها ،از حاضران قبل از شرکت در سمینار تست پیش آزمون به صورت اینترنتی انجام پذیرفت.