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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توزیع مرغ و گوشت در کوهدشت/ 11 تن پسته به قیمت دولتی وارد بازار می شود

توزیع مرغ و گوشت در کوهدشت/ 11 تن پسته به قیمت دولتی وارد بازار می شود

کوهدشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کوهدشت از توزیع 30 تن مرغ و گوشت قرمز منجمد در نمایشگاه بهاری کوهدشت خبر داد.

علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار گوشت به زودی در نمایشگاه بهاری به مردم عرضه خواهد شد و مردم دغدغه ی خرید گوشت برای ایام نوروزی را نداشته باشند.

وی همچنین از خریداری 11 تن پسته توسط اداره صنعت، معدن و تجارت کوهدشت خبر داد و اظهار داشت: این مقدار پسته با قیمت مصوب دولتی هرکیلو 30هزار تومان عرضه خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کوهدشت همچنین با اشاره به توزیع مستمر برنج دولتی در کوهدشت، گفت: طی هفته گذشته 115تن برنج یارانه ای در کوهدشت و شهرهای تابعه توزیع شده است.

یاری در ادامه از مردم خواست در صورت هرگونه گران فروشی و احتکار با شماره 124تماس بگیرند تا از سودجویی های متخلفان در بازار نوروزی جلوگیری به عمل آید.

کد مطلب 2011448

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