افتخار مربيگري تيم ملي را نبايد به سادگي از دست داد/ از رسول خادم الگوبرداري كنيم

علي اشكاني در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين ملطب اظهار داشت: با تمام احترام و ارزشي كه براي محمد بنا و خدمات بزرگ وي در عرضه كشتي فرنگي ايران قايل هستم بايد به اين نكته اشاره كرد كه در دوره مديريت وي گام هاي بزرگ و افتخارآميزي برداشته شد،‌ولي مربيان شهرستاني و جوان نتوانستند آنطو كه بايد و شايد پرورش يابند.

وي تصريح كرد: مطمئنا اگر اين چنين مي شد و مربيان استانهاي مختلف با حضور در كلاس هاي آموزشي و توجيهي كشتي فرنگي حضور مي يافتند،‌امروز با دردسر انتخاب مربيان تيم ملي و رفت و آمدهاي كنوني مواجه نبوديم. هر چند مربيان بزرگي همچون عبداله چمن گلي و افراد ديگري را در اين عرصه داريم،‌اما مي توانستيم در طول اين ساليان در كنار رشد و پرورش كشتي گيران ملي،‌ به مربيان سازنده و با آتيه نيز بيشتر توجه كنيم.

كاپيتان پيشين تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان افزود: به واقع چرا بايد با رفتن محمد بنا از عرصه كشتي با چنين روزهايي مواجه شويم. ما اعضاي يك خانواده بزرگ هستيم و بايد در چنين مواقعي بتوانيم به جاي يكديگر به ياري و همكاري بپردازيم. متاسفانه امروزه به جايي رسيديم كه لباس مربيگري تيم ملي را به راحتي از تن بيرون كرده و حتي براي حضور در كادر فني تيم ملي با ابهام و دودلي رفتار مي كنيم.

اشكاني به قابليت هاي يك مربي اشاره كرد و گفت: مطمئنا مربيان كشتي براي حضور در عصه ملي بايد با دقت عمل بيشتري تصميم گيري كنند،‌بطوريكه نه به سرعت پاسخ مثبت دهند و نه به راحتي از كسب اين مسئوليت شانه خالي كنند، بلكه بايد در ابتدا به توانايي هاي خود رجوع كرده و در اصل، توانايي خودشان را سبك و سنگين كنند.

وي در خاتمه با اشاره به خصوصيات رسول خادم در اين زمينه گفت: به نظر من بايد از او الگوبرداي كنيم، چراكه در زماني پاي به عرصه تيم هاي ملي گذشات كه كمتر كسي با توجه به مشكلات موجود كشتي جرات ورود با اين عرصه را داشت. رسول خادم كار بزرگي كرد و به واقع توانست دين خود را به بهترين شكل ممكن به كشتي كشورمان ادا كند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ اوايل هفته جاري رسول خادم طي ارسال نامه اي به فدراسيون كشتي، رسول جزيني و ايرج اسفندياري فر را به عنوان مربيان تيم ملي كشتي فرنگي معرفي كرد؛ اما هنوز امضاي اين نامه خشك نشده بود كه ايرج اسفندياري فر اعلام كرد حاضر به ادامه همكاري نيست. ضمن اينكه رسول جزيني هم با غيبت در نشست روز گذشته نشان داد تمايلي به ادامه همكاري ندارد.