پرداخت خسارت 600 برابري به شخص بيمه‌ گذار

علیرضا سعاتمندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بيمه ايران خسارت 540 ميليون توماني به بيمه‌گذار خود پرداخت كرد، اظهار داشت: علت پرداخت اين مبلغ، وقوع تصادفي بود كه در تيرماه 90 رخ داد و در جريان آن يك نفر فوت و دو نفر نقص عضو شدند.

وی ادامه داد: گفت: بيمه گذار مبلغ 800 هزار تومان به بيمه پرداخته بود و تاكنون خسارتي بالغ بر 540ميليون تومان دريافت كرده است يعني مبلغي حدود 600 برابر مبلغ پرداختي.

سعادتمندي افزود: به علت عدم پوشش كامل بيمه‌نامه، بيمه‌ ايران از كل مبلغ خسارت، تنها دو سوم آن را پرداخت كرده است زيرا بيمه اين بيمه‌گذار براساس پوشش بيمه‌اي هر شخص60 ميليون تومان بوده است، در حالي هم‌اكنون ديه هر شخص به 126ميليون تومان افزايش يافته است و چنانچه بيمه‌گذار اين مابه‌التفاوت را پرداخت كرده بود، مبلغي بالغ بر 750‌ميليون تومان خسارت از طرف شركت بيمه به وي تعلق مي‌گرفت.

سعادتمندي از شهروندان خواست كه برای پرداخت مابه‌التفاوت بيمه‌اي تعلل نکرده و برای این منظور به مراكز بيمه‌اي مراجعه كنند، چرا كه از تاريخ یک فرودین 92 ديه هر شخص به 152ميليون تومان افزايش خواهد يافت.

وی یادآور شد: با پرداخت اين مابه‌تفاوت، هنگام پيشامد چنين اتفاقات ناگواري پرداخت ديه به طور كامل صورت خواهد گرفت.

