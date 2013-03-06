به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس جدیدترین نظرسنجی گالوپ، محبوبیت اوباما پس از وقوع کاهش خودکار هزینههای دولت فدرال آمریکا کاهش یافته است.
کاهش خودکار هزینههای دولت فدرال در اثر به نتیجه نرسیدن مذاکرات میان کاخ سفید و جمهوریخواهان کنگره رخ داد. گفته میشود این رویداد تاثیرات منفی بر اقتصاد آمریکا و مردم تحمیل خواهد کرد.
در دوره دو روز پس از کاهش خودکار هزینههای دولت فدرال، محبوبیت اوباما به 46 رسید.
محبوبیت رئیس جمهور از ماه اکتبر سال 2012 و پس از گرم شدن تنور کمپینهای انتخاباتی به صورت ثابت بالای 50 درصد بوده است.
تحلیل گالوپ
وقوع کاهش خودکار هزینهها علاوه بر تاثیر منفی بر محبوبیت اوباما، بر شاخص اعتماد آمریکاییها به اقتصاد نیز تاثیر منفی گذاشته است.
اگرچه به نظر میرسد محبوبیت اوباما طی چند روز آینده به سطح سابق خود بازگردد اما اعتماد مردم به اقتصاد همچنان پایین باقی خواهد ماند.
کاهش هزینهها به تازگی صورت گرفته است و مدتی طول خواهد کشید تا تاثیرات مهم آن نمایان شود.
بر اساس نظرسنجی گالوپ نیمی از آمریکاییها در حال حاضر از تاثیرات کاهش خودکار هزینهها بر اقتصاد و زندگیشان مطمئن نیستند هر چند بیشتر آنها نسبت به این موضوع دیدی منفی دارند.
گرچه محبوبیت اوباما در حال بازگشت به متوسط کلی خود است اما، این محبوبیت تا زمان به دست یافتن به توافقی بر سر مسئله هزینههای دولت فدرال و کسری بودجه در خطر کاهش خواهد بود.
گفته میشود جمهوریخواهان پس از کوتاه آمدن بر سر موضوع پرتگاه مالی در آغاز سال 2013، بر سر موضوع کاهش هزینهها حاضر به مصالحه نیستند و خواستار ادامه کاهش بدون قید و شرط هزینههای دولت فدرال هستند.
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