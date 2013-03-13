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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

نظرسنجی واشنگتن پست/ای‌بی‌سی

پایان ماه عسل پیروزی دوره دوم ریاست جمهوری اوباما/ کاهش محبوبیت اوباما

پایان ماه عسل پیروزی دوره دوم ریاست جمهوری اوباما/ کاهش محبوبیت اوباما

پس از فروکش کردن تب پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2012، درصد بالاتر مقبولیت عملکرد اوباما در مقایسه با حزب رقیب، رو به کاهش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بر اساس جدیدترین نظرسنجی مشترک این روزنامه با شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی، در ماه پایانی سال 2012 میلادی یعنی درست زمانی که اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2012 پیروز شده بود، آمریکایی‌ها با فاصله 18 درصدی، بر این باور بودند که اوباما (%54) بهتر از جمهوری‌خواهان کنگره (%36) می‌تواند با مسائل اقتصادی آمریکا دست و پنجه نرم کند.

در حال حاضر و پس از عملی شدن کاهش خودکار هزینه‌های دولت فدرال آمریکا این فاصله کمتر شده است و به چهار درصد رسیده است - اوباما 44 درصد، جمهوری‌خواهان کنگره 40 درصد.

نکته قابل توجه دیگر، دو رقمی شدن درصد افرادی است که اعلام کرده‌اند که در مورد عملکرد بهتر در مواجه با مسائل اقتصادی، نه به اوباما اعتماد دارند و نه به جمهوری‌خواهان کنگره.

به نوشته واشنگتن پست، پس از ادامه کژکاری واشنگتن در مواجه با مسائل مربوط به بودجه آمریکا، دل‌زدگی آمریکایی‌ها از هر دو طرف، یعنی هم رئیس جمهور و هم جمهوری‌خواهان کنگره، در اکثر پاسخ‌ به سوالات نظرسنجی مشهود است.

چند ماه است که باراک اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره بر سر مسائل مربوط به بودجه با یکدیگر درگیر هستند و پس از فرار آمریکا از پرتگاه مالی، مسئله کاهش خودکار هزینه‌ها این بار بر دولت فدرال آمریکا تحمیل شد که گمان می‌رود در نتیجه این کاهش خودکار هزینه‌های دولت فدرال آمریکا بخش‌ها مختلف جامعه و اقتصاد آمریکا آسیب ببینند.

به نوشته واشنگتن پست، محبوبیت کلی اوباما در حال حاضر 50 درصد است، این در حالی است که در زمان پیش از مراسم تحلیف دوره دوم ریاست  جمهوری‌اش، اوباما از محبوبیت 55 درصدی سود می‌جست.

بر اساس نظرسنجی منتشره واشنگتن پست، کنگره همچنان محبوبیت پایینی در میان آمریکایی‌ها دارد. در حالی که تنها 16 درصد آمریکایی‌ها عملکرد کلی کنگره را تایید می‌کنند، 80 درصد آمریکایی‌ها از عملکرد کنگره ناراضی هستند.

 

کد مطلب 2018193

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