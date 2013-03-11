به گزارش خبرنگار مهر، حوادث ناشی از کار و در بین آنها حوادثی که کارگران ساختمانی را قربانی می‌کنند، روزانه بخشی از تیترهای مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری را به خود اختصاص می‌دهند.

حوادثی که در جریان آنها نقص عضو و یا مرگ نان آوری رقم می‌خورد و تازه از اینجاست که داستان رنج خانواده‌ای آغاز می‌شود که دسترنج پدر یا برادر تنها آب باریکه‌ای است برای گذران زندگیشان.

برای افرادی که چشمشان به درآمد روزانه یا ماهانه کارگری است زندگی به خودی خود سخت می‌گذرد و زمانی که خبر از دست دادن سرپرست و نان آور خانواده، ناگهان با به صدا درآمدن زنگ تلفن یا درب حیاط بر سرشان هوار می‌شود، دیگر انگار همه چیز تمام شده است.

هزار و 517 مورد مرگ ناشی از حوادث کار در 10 ماهه اول امسال

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته هزار و 508 مورد مرگ ناشی از حوادث کار در کشور گزارش شده که این آمار به هزار و 517 مورد، آن هم تنها در 10 ماهه اول امسال رسیده است.

اما این آمار در استان قم نیز نشان از رشد هرساله تلفات دارد تا جایی که بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته با افزایش 5.7 درصدی نسبت به سال قبل از آن، 37 نفر در این استان جان خود را بر اثر حوادث کار از دست دادند که همگی آنها مرد بودند.

ماهانه 40 حادثه ناشی از کار در قم روی می‌دهد

به گفته رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور ماهانه 40 مورد حادثه ناشی از کار در استان قم گزارش می‌شود که با توجه به اینکه این تعداد مساوی با مصدومیت، از کارافتادگی و یا مرگ 40 سرپرست خانوار است به هیچ وجه رقم کمی نیست.

این اعداد و ارقام وقتی تکان دهنده‌تر می‌شود که به این موضوع هم فکر کنیم که این‌ها تنها آمار مرگ و میر حوادث ناشی از کار است و باید تعداد کارگرانی که دچار مصدومیت و نقص یا قطع عضو شده‌اند را هم به آنها اضافه کنیم که خود شاید درد و رنجی بس بیشتر را برای خانواده این افراد در پی داشته باشد.

در این میان به گفته رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، هم اکنون بیش از 37 درصد حوادث کار در کل کشور مربوط به کارگران ساختمانی است، این در حالی است که استاندارد جهانی آن 17 و در کشورهای توسعه یافته، کمتر از 10 درصد است.

اکبر شوکت با انتقاد از وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی ادامه می‌دهد: مرگ و میر کارگران ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور دارای رتبه اول است که سقوط از ارتفاع بیشترین علت آنهاست.

وی با بیان اینکه کشور ایران درباره پیشگیری از حوادث کار یکی از عقب افتاده‌ترین کشورهای دنیا است، یادآور شد: روزانه در گوشه و کنار، ساخت و سازهایی انجام می‌شود که حتی کمترین اصول ایمنی کار در آنها رعایت نمی‌شود، برای مثال داربست‌هایی که در بنا برپا می‌شود همگی غیراصولی، غیر قانونی و فاقد توری محافظ است، در حالی که با نصب این توری می‌توان سلامت جان کارگران و حتی عابران پیاده را تضمین کرد.

سازمان‌ها و نهادهای بسیاری در امر رعایت ایمنی در کار نقش دارند

رئیس خانه کارگر استان قم در ادامه با اشاره به اینکه سازمان‌ها و نهادهای بسیاری در بحث رعایت ایمنی در کار نقش دارند، تصریح کرد: اما ما شاهد این هستیم که این نهاد‌ها کمترین توجهی به این موضوع ندارند، برای مثال وزارت راه و شهرسازی باید در این بین دخیل باشد در حالی که ما هیچ گونه برنامه ریزی در این خصوص نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه کارفرمایان خود را ملزم به رعایت مسائل ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی نمی‌دانند، متذکر شد: باید بازرسی‌ها از سوی اداره بازرسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش یابد. در حالی که بنده علی رغم مراجعه مکرر به محل ساخت واحدهای مسکن مهر شهر قم، تا کنون حتی یک بار نیز با وجود تخلفات فراوان شاهد حضور کار‌شناسان بازرسی کار نبوده‌ام.

شوکت یادآور شد: البته تا کنون نامه نگاری‌های متعددی درباره افزایش تعداد بازرسی‌ها با اداره بازرسی کار صورت گرفته است که گویا تا کنون جواب زیادی نداده است.

وی همچنین به نقش سازمان نظام مهندسی درباره بحث رعایت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه مهندسان ناظر این سازمان نیز کمترین توجهی به امر ایمنی در این کارگاه‌ها ندارند و از هر هزار مورد حتی یک مورد نیز نمی‌بینیم که این ناظران بخواهند مسائل ایمنی را تذکر دهند.

بیگانگی با عبارت اول ایمنی بعد کار

البته در این بین شاید چیزی که بیش از افزایش بازرسی‌ها و برخوردهای قانونی درباره بحث رعایت ایمنی در کار، نقش داشته باشد موضوع آموزش این مسائل است چرا که همه ما به اصل مهم "پیشگیری قبل از درمان" اعتقاد داریم تا دیگر شاهد بیگانگی با عبارت "اول ایمنی بعد کار" نباشیم.

مباحث آموزشی ایمنی در کار در ایران به 30 سال قبل برمی گردد

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مسئله دیگری که جای تأمل و تأسف زیادی دارد، بحث کمبود و نقص آموزش‌هاست، چرا که مباحث آموزشی مربوط به بحث "ایمنی در کار" در کشور ما به حدود 30 سال قبل برمی گردد.

وی ادامه داد: ما هنوز هم بحث آموزش را تنها به بر سر گذاشتن کلاه ایمنی و چند مورد کوچک دیگر محدود می‌کنیم، در حالی که مواردی که به استفاده از کلاه ایمنی تأکید دارد، درصد پائینی از حوادث را شامل می‌شود و مسائل روز دنیا درباره بحث ایمنی در کار بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست.

شوکت بر آموزش مسائل به روز در بحث "ایمنی در کار" تأکید کرد و گفت: در این رابطه باید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به شکل جدی پای کار بیاید تا هم کارفرمایان و هم کارگران تحت این آموزش‌ها قرار گیرند.

اما حوادث ناشی از کار وقتی بغرنج‌تر می‌شود که کارگران حادثه دیده فاقد بیمه باشند و درست اینجاست که بعد از بروز حادثه، خانواده این افراد همه چیز را تمام شده می‌بینند.

به گفته رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، 600 هزار کارگر ساختمانی در کشور زیر پوشش بیمه هفت درصد قرار دارند که این رقم در استان قم به نه هزار کارگر می‌رسد.

وجود 25 هزار کارگر ساختمانی در قم و تنها 9 هزار بیمه شده

اکبر شوکت در این خصوص تصریح کرد: ما در استان قم 20 تا 25 هزار کارگر ساختمانی داریم که از این تعداد تنها 9 هزار نفر بیمه هستند و بیش از 10 هزار نفر نیز در لیست متقاضیان بیمه قرار دارند که برای بسیاری از آنها سهمیه‌ای وجود ندارد.

وی با اشاره به سختی و ریسک بالای کار در کارگاه‌های ساختمانی، بیان داشت: متأسفانه این در حالی است که تا اردیبهشت سال 92 به کل کشور تنها 200 هزار سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی داده می‌شود و بعد از آن اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی متوقف می‌شود و دلیل آن نیز کسری اعتبار 20 درصد حق کارفرما که از محل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود بیان شده است.

مسئولان قم در جذب سهمیه بیشتر بیمه کارگران ساختمانی تلاش کنند

رئیس خانه کارگر استان قم یادآور شد: در این بین مسئولان و نمایندگان قم باید حداکثر سعی خود را بکنند تا سهمیه بیشتری را برای بیمه کارگران ساختمانی جذب کنند چرا که بیشتر خانواده‌های این کارگران در مناطق محروم شهر قم ساکن و اکثرا پر جمعیت هستند پس بیمه یک نفر هم می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد و اگر کارگران ساختمانی حتی یک روز هم سابقه بیمه داشته باشند برای آنها سابقه کار در نظر گرفته شده و خانواده آنها می‌توانند از پرداختی بیمه استفاده کنند.



الهام رحیمی