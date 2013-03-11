انتخابات خانه مطبوعات کرمان برگزار شد/ خبرنگاران در انتظار روزگاری بهتر

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت موسس خانه مطبوعات کرمان سرانجام پس از ماهها کش و قوس انتخابات شورای مرکزی را برگزار کرد.

هر چند که این انتخابات بدون حضور شورای قبلی خانه برگزار شد اما خبرنگاران کرمانی امیدوارند که با پشتیبانی استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همت شورای مرکزی جدید این خانه شاهد تحول در خدمات رسانی به خبرنگاران از سوی این خانه باشند.

با انجام مراحل قانونی, مجمع عمومی عادی و فوق العاده خانه مطبوعات استان کرمان برگزار و اعضای هیات مدیره خانه انتخاب شدند.

عصر کشنبه نشست مجمع عمومی فوق العاده و عادی خانه مطبوعات استان کرمان در محل تالار عماد برگزار شد.

در این جلسه مهدی محبان نماینده هیات موسس خانه مطبوعات و مدیرکل امور استانهای وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر انجام گام به گام مراحل قانونی کار برگزاری این نشست؛ اظهار داشت: گزارش مفصل این کار بعدا در فرصت های دیگری به اطلاع اصحاب رسانه خواهد رسید.

در این جلسه که بیش از نیمی از اعضای خانه؛ حضور داشتند؛ ابتدا هیات رئیسه ای متشکل از آقایان غلامرضا دانشی(رئیس), سید رضا مجد زاده(نایب رئیس),آذرهمتی(دبیر) و آقایان عباس افشاری, ذبیح الله بلوردی و خانم طیبه رضوان به عنوان ناظر, انتخاب و در جایگاه قرار گرفتند.

با برگزاری این مجمع, باید هیات مدیره قبلی یا استعفا می دادند و یا عزل می شدند لیکن از آن جا استعفا نداده بودند با رای اکثریت قریب به اتفاق عزل شدند.

در ادامه اساسنامه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. از جمله این اصلاحات این بود که در صورتی که نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مجمع عمومی حضور نداشته باشد با حضور نماینده هیات موسس جلسه رسمیت داشته باشد.

همچنین طبق اساسنامه پیشنهادی وزارت ارشاد احراز صلاحیت کاندیداها با ارشاد اسلامی است و طبق اصلاحیه در صورت خودداری ارشاد این امر به عهده هیات موسس خواهد بود.

در ادامه کاندیداهای ثبت نام شده خود را معرفی کردند و سپس رای گیری به عمل آمد.

نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد:

در بخش مدیران مسئول نشریات محلی محمد رضا شجاعی باغینی مدیر مسئول هفته نامه سپهربردسیر و سعید تاج الدینی مدیرمسئول هفته نامه آلالگان کرمان

در بخش سردبیران سید ابراهیم یزدی از هفته نامه ثارالله

در بخش خبرنگاران خانم ها زهره قادر از کانون خبرنگاران دفاع مقدس و شهلا پورامیری از هفته نامه کرمانشهر

در بخش نماینده خبرگزاری ها امیررضا محمودی از خبرگزاری مهر

در بخش نماینده روزنامه های کثیر الانتشار ناصر سعید از روزنامه کار و کارگر

در بخش بازرسان مریم پویافر و حسین شهابی نیز بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند.

لازم به ذکر است 200 نفر از اصحاب رسانه استان کرمان در این دوره از فعالیت خانه مطبوعات به عضویت این تشکل صنفی در آمدند که در مجمع عمومی امروز 139 نفر شخصا و یا با وکالت حضور داشتند.

ضمنا مقرر گردید کار ثبت اساسنامه و اصلاحات مربوطه ظرف مدت 15 روز انجام پذیرد و هیات مدیره فعالیت قانونی خود را دنبال نماید.

