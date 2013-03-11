پرداخت دو هزار ميليارد ریال تسهيلات براي اجرای طرحهای مسكن مهر شهر هاي بالاي 25 هزار نفر

محمود عيدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز اجراي طرح مسكن مهر در دولت نهم پنج هزارو 305 ميليارد و644ميليون ريال تسهيلات مسكن مهر در اين استان پزداخت شده است.

وي تصريح كرد: تسهيلات بانكي در قالب 36 هزارو 87فقره وام در شهرستان هاي هفت گانه پرداخت شده است.

عيدي ادامه داد: هزارو 693 ميليارد و 239 ميليون ريال از تسهيلات مسكن مهر استان به واحد هاي شهر هاي زير 25 هزار نفر پرداخت شده است.

وي اذعان داشت: اين ميزان تسهيلات به هفت هزارو 675 واحد مسكن مهر در شهر هاي زير 25 هزار نفر پرداخت شده كه برابر 74 درصد تسهيلات مسكن مهر اين شهر هاست.

عيدي بيان داشت: دو هزارو 611 ميليارد و 440 ميليون ريال تسهيلات نيز براي اجرا و تكميل طرح مسكن مهر شهر هاي بالاي 25 هزار نفر استان پرداخت شد.