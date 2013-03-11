سازمان آتش نشانی رباط کریم برنامه های چهارشنبه آخر سال را تشریح کرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سازمان در آستانه سال نو و آخرین چهارشنبه سال با ارائه فرهنگ سازی لازم از طرق مختلف و برنامه‌های آموزشی و پیشگیری به استقبال این سنت دیرینه می رود.

احمدخانی افزود: آگاهسازی و دادن هشدارهای لازم به شهروندان خصوصا دانش آموزان از خطرات ناشی از بی احتیاطی در استفاده از مواد آتش زا از مهمترین برنامه های پیش رو این سازمان است.

وی با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای چهارشنبه آخر سال عنوان کرد: متاسفانه جوانان برای زنده نگه داشتن این سنت دست به کارهای بسیار خطرناکی می زنندکه از جمله آن می توان به استفاده نادرست از مواد آتش زا اشاره کرد که باعث وارد آمدن صدمات و آسیبهای جدی به شهروندان می شود.

احمد خانی ادامه داد: این سازمان در نظر دارد تا با تهیه کلیپهای آموزشی و پیشگیری و پخش در تلویزیون شهری تاثیرات مخرب استفاده از مواد آتش زا را به خانواده ها و شهروندان اطلاع رسانی کند.

این مسئول در پایان گفت: امید می رود شهروندان توصیه های ایمنی را جدی گرفته و ضمن رعایت حال بیماران و خانواده ها در این روز، به سلامتی خود و دیگران بیاندیشند.