گرفتار دام شیاطین نشوید/ قرآن را دستور العمل زندگی قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار با جمعی از پاسداران و بسیجیان، که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: طبق روایات اهل بیت(ع)، انسان در زندگی روزمره خود، ارتباطات دو سویه دارد و باید در این راستا ارتباط خود با خدا را حفظ کند.

وی افزود: انسان یک عمر عبادت می‌کند، ولی نمی‌تواند ارزش عبادت را درک کند، باید برای ارزش گذاری عبادت اعمالمان را خالص کنیم.

این استاد خارج فقه حوزه، با اشاره به ارتباط انسان با خدا تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند خدای متعال با آن‌ها حرف بزند باید با قرآن انس بگیرند و آن را تلاوت کنند.

وی با بیان اینکه خدای متعال تمام مقدرات را در قرآن قرار داده اظهار داشت: انسان به خاطر محدودیت علم، نمی‌تواند به عمق آیات الهی پی ببرد.

آیت الله علوی گرگانی با تأکید بر اینکه قرآن را دستور العمل زندگی قرار دهیم، ادامه داد: کسانی که با قرآن مانوس هستند و اعمال صالح انجام می‌دهند، مژده الهی شامل آن‌ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار فرج از عبادت است تصریح کرد: تمام عالم در محضر امام زمان (عج) حاضر است و آن حضرت به تمام حقایق عالم آگاه هستند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه وعده‌های الهی تنها برای کسانی است که مسلمان واقعی و عامل به دستورات الهی هستند، گفت: باید وظیفه را بشناسیم، حافظ انقلاب بوده و از دستورات رهبری و مراجع تبعیت کنیم و مراقب باشیم که به دام شیاطین گرفتار نشویم.

