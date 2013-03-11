راه اندازی ایستگاه مطالعه موجب افزایش اشتیاق کتاب خوانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری ظهر دوشنبه در بازدید از کتابخانه آیت الله مدنی شهر دانسفهان از توابع شهرستان بوئین زهرا اظهارداشت: این طرح به صورت غیرمستقیم،بسترهای لازم را برای رشد فرهنگی و ارتقاء پذیرش نهضت مطالعه در افراد جامعه مهیا می کند.



وی افزود: با راه اندازی ایستگاههای مطالعه زمینه سوق دادن مردم به مکانی برای مطالعه و عادت دادن آن ها به استفاده از زمان های اضافی خود برای خواندن کتاب و آموختن مطالب جدید فراهم می شود و شاهد افزایش سطح آگاهی مردم و توجه بیشتر به برنامه های فرهنگی خواهیم بود.



پیری بیان کرد: این اقدام از بزرگترین طرح های فرهنگی کشور است زیرا مردم در زمان های مختلف فرصتهاییی دارند که اگر کتاب در اختیار آنها قرار گیرد می توانند از این زمان به شکل مفیدی استفاده کنند.



این مسئول تاکید کرد: برای انجام برنامه های فرهنگی ارتباط بین دستگاه ها و سازمان های مختلف بسیار مهم است و تمامی دستگاه ها باید در راستای اجرای برنامه های فرهنگی همدلی داشته باشند.



پیری در ادامه گفت: این طرح، ایده خلاقانه و موثری است که شاید در کوتاه مدت نتواند تحول چشمگیری در رابطه با رشد سرانه مطالعه و فرهنگ کتابخوانی ایجاد کند زیرا فرهنگ سازی، اقدامی بلند مدت و تدریجی است که بی شک آثار ماندگار و مثبتی در پی خواهد داشت.



شهردار دانسفهان در ادامه گفت: رسانه ها به ویژه رسانه ملی با معرفی و شناساندن این طرح و قابلیت های آن به عموم مردم می توانند تاثیر زیادی در گرایش به مطالعه ایجاد کنند.



پیری اضافه کرد: همچنین آموزش و پرورش می تواند با برنامه ریزی صحیح زمینه آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با این طرح مفید ملی را فراهم کند.



وی در پایان یادآورشد: انجام طرح های بزرگ ملی و فرهنگی نیازمند همکاری و بسیجی همگانی است که در این زمینه شهرداری دانسفهان از هیچ گونه حمایتی از این برنامه ها دریغ نمی کند و در حال حاضر نیز بوستانی به نام بوستان کتاب در این شهر راه اندازی و دو قفسه پیک مهر نیز در ادارات این شهر افتتاح شده است.