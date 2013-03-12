آمریکا مانع ورود ارز به کره‌ شمالی شد/ تهدیدات پیونگ یانگ اغراق آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوب اند میل، دولت باراک اوباما ضمن ابراز نگرانی درباره تهدیدات هسته‎ای کره شمالی، تحریم های جدیدی را علیه بانک تجارت خارجی و چندین مقام ارشد این کشور با هدف جلوگیری از ورود ارز به کره‌ شمالی و توقف برنامه هسته‌ ای و موشکی پیونگ یانگ اعمال کرد.

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: بسیار نگران لفاظی های خصمانه کره شمالی هستیم. پیونگ یانگ با این تهدیدات و اقدامات تحریک آمیز چیزی را بدست نمی آورد و تنها باعث انزوای بیشتر خود و تضعیف تلاشهای جامعه بین الملل برای ایجاد ثبات و صلح در شمال شرق آسیا می شود.

تام دانیلون مشاور امنیت ملی باراک اوباما در نشستی در نیویورک تهدیدات کره شمالی را اغراق آمیز خواند و گفت: آمریکا از همپیمانان خود حفاظت می کند.

وی با طرح این ادعا که بانک تجارت خارجی کره شمالی از برنامه تسلیحاتی کشتار جمعی حمایت کرده است، چشم انداز دستیابی به راه حل مسالمت آمیز برای پرونده هسته ای کره شمالی را با هماهنگی نزدیک چین خواند.