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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

یوسن بولت برترین شخصیت ورزشی سال شد

یوسن بولت برترین شخصیت ورزشی سال شد

یوسین بولت سریعترین مرد جهان و جسیکا انیس دونده زن هفتگانه بریتانیایی به ترتیب جایزه لاروس برترین شخصیت ورزشی مرد و زن سال را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسین بولت در رقابتهای المپیک 2012 لندن در مواد 100 متر، 200 متر و 4 در 100 متر مدال طلا را کسب کرد تا دقیقا موفقیت خود در المپیک 2008 پکن را تکرار کند. او پیش از این در سال های 2009 و 2010 نیز جایزه برترین شخصیت ورزشی لاروس را از آن خود کرده بود.

جسیکا انیس هم در رقابتهای المپیک 2012 لندن با وجود فشار تماشاگران خانگی در استادیوم المپیک لندن موفق شد عنوان قهرمانی و مدال طلای ماده هفتگانه را از آن خود کند. جایزه بهترین تیم جهان نیز به تیم گلف رایردرکاپ اروپا رسید. آنها در ماه سپتامبر موفق شدند پیروزی شگفت انگیزی مقابل تیم گلف امریکا کسب کنند. لاروس جایزه ای است که هر سال به برترین شخصیت های ورزشی سال قبل تعلق می گیرد. این مراسم دوشنبه شب در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد.

کد مطلب 2017327

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