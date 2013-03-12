حسین زارعی مدیر تامین برنامه مرکز پویانمایی صبا درباره تولیدات ویژه نوروز این مرکز به خبرنگار مهر گفت: هشت عنوان از مجموعه‌های انیمیشن به نام‌های "نمکی و مار عینکی"، "قصه‌های شیرین"، "سمنو و شقاقل"، "مسافری از دوردورا"، "با ما کاش باشی"، "داستان‌های فرشته"، "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" و "میچکا" و سه عنوان از فیلم‌های بلند انیمیشن به نام‌های "نگین هفت دریا"، "مینا و پلنگ" و "کدو قلقله زن" از تولیدات مرکز پویانمایی صبا در نوروز امسال پخش خواهند شد.

وی افزود: امسال برنامه‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف سنی خردسال و کودک و نوجوان در ایام نوروز در نظر گرفته شده که امیدواریم این عزیزان از تماشای آنها لذت ببرند. "میچکا" و "سمنو و شقاقل" با موضوع خردسال، "نمکی و مار عینکی" و "مسافری از دوردورا" با موضوع کودک و "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب"، "قصه‌های شیرین" و "داستان‌های فرشته" با محوریت نوجوان تولید و از شبکه‌های مختلف پخش خواهد شد.

زارعی یادآور شد: فضای شاد و کودکانه، داستان‌های جذاب و تکنیک‌های متنوع این مجموعه‌ها که متناسب با حال و هوای نورروز و بهار باشد، مبنای انتخاب این آثار بوده است.



مدیر تأمین برنامه صبا تصریح کرد: اغلب آثار کودک و نوجوان از فضایی لطیف و کودکانه برخوردار هستند. البته وله‌ها و میان برنامه‌های شادی که مخصوص عید و سال نو هستند نیز برای پخش در این ایام در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای سال آینده برنامه‌ای با محوریت ارتباط با باشگاه مخاطبان در حال پیش تولید است که بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز روی آنتن خواهد رفت. این برنامه که کاری از تامین برنامه مرکز پویانمایی صبا است با موضوع ارسال نقاشی‌های خردسالان، کودکان و نوجوانان خواهد بود و سعی شده با حفظ فضای شاد مفاهیم نقاشی‌های کودکان و بالا بردن انگیزه آنها لحاظ شود.

زارعی تهیه کننده برنامه نامبرده را فرشید یحیوی معرفی کرد و گفت: این برنامه در سه باکس خردسال، کودک و نوجوان پخش خواهد شد. در عین حال در سال آینده سعی شده حداقل روزی 4 الی 5 باکس از برنامه‌های تولیدی جدید مرکز پویانمایی صبا به آنتن شبکه پویا و سایر شبکه‌ها سپرده شود. البته تولید برنامه و پخش آنها در سال آینده با موضوعات دینی از سیاست‌های اصلی تولید در مرکز پویانمایی صبا است.

به گزارش مهر، انیمیشن "نمکی و مار عینکی" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا فرمانی با تکنیک 2 بعدی در 12 قسمت 15 دقیقه‌ای به سفارش مرکز پویانمایی صبا ساخته شده است.

این انیمیشن داستان پسر بچه‌ای است که هفت یاقوت دزدیده شده از قصر را پیدا و به حاکم تحویل می‌دهد و ‌حاکم با شناختن هفتمین دزد که وزیر خود بوده شخصیت اصلی داستان نمکی را مامور اصلی خود می‌کند.

تکنیک 2 بعدی این پویانمایی به کمک کامپیوتر بوده اما بخش اعظم آن به وسیله طراحی با دست و در کاغذ انجام شده است.

عوامل این انیمیشن عبارتند از طراحی کلید:‌سمانه اسدی، پژمان اسفندی و زهره فیضی، طراحی میانی: هاجر عبدی، اعظم ولی زاده، زهره موسوی، مریم رحمانی، طراحی لی اوت و شخصیت: شهرام شیرزادی، طراحی بک گراند: ‌محمدرضا نجف زاده، دستیار کارگردان: معصومه تات، کامپیوتر:‌پوریا سازگار، حسین گرمابی، بهاره درفشی، معصومه اصغری، قلم گیری:‌محبوبه احمدبیگی، راحله علی آبادی.

"قصه‌های شیرین" به کارگردانی ژیان دیباوری در 9 قسمت 10 دقیقه‌ای با تکنیک دو بعدی و به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا ساخته شده و برگرفته از قصه‌های کهن و قدیمی ایران زمین است.

این انیمیشن که در هر قسمت با داستان، فضا و شخصیت‌های جدید، بیننده خود را به دیدن یک برنامه جذاب و فانتزی با رویکردی طنز دعوت می‌کند، در دل ِ هر قسمت خود یک پند اخلاقی دارد و با رویکرد طنز به مخاطب ارائه می‌شود.

"سمنو و شقاقل" به کارگردانی ارد پیکانفر و تهیه کنندکی مرکز پویانمایی صبا در 52قسمت 15دقیقه‌ای با تکنیک سه بعدی تولید شده است.

این انیمیشن در مزرعه‌ای می‌گذرد که حیوان‌هایی به نام‌های اسب خان، ببو یا گوسفند، دو سگ به نام‌های هیپ و هاپ و یک خروس به نام شقاقل که نگهبان آنجاست زندگی می‌کنند. روباهی به نام سمنو نیز در آنجا زندگی می‌کند که هر بار ماجرایی پیش می‌آورد.



نویسنده این انیمیشن با تکنیک سه بعدی رضا تقدسی، شهرام حیدریان، فرخ یکدانه و ارد پیکانفر است، موسیقی را حامد کیایی برعهده داشته، تدوین ارد پیکانفر، مدیر دوبلاژ غلامعلی افشاریه، صداگذار حامد کیایی و طراح شخصیت ارد پیکانفر است.

"مسافری از دور دورا2" در 26 قسمت به کارگردانی مریم گودرزی و تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا برای پخش در ایام نوروز آماده شده است.

تكنيك این انیمیشن 3بعدي رايانه‌اي است و مخاطب آن کودکان هستند و داستان اين مجموعه با بازگشت منچی به سیاره دوردورا آغاز مي‌شود. درحالی که منچی آموزش‌های اجتماعی را که در زمان حضورش در زمین فرا گرفته است را به هم نوعانش انتقال می‌دهد یک خلافکار بین کهکشانی و معروف به نام "کوکوجا" به خاطر فعالیت‌های منچی مجبور به فرار از سیاره خود می‌شود و برای گرفتن انتقام به سمت زمین و مزرعه آرزوها می‌آید. از طرفی دو پلیس بین کهکشانی به نامهای "بگی" و "ببن" نیز برای به دام انداختن "کوکوجا" روانه زمین می‌شوند.

طبق گفته كارگردان در سری جدید این انيميشن سعي شده با تاكيد بر علوم پایه که در دوره ابتدایی مدارس تدریس می‌شود ، کودکان را با قرار دادن در دنیای تخیلی انیمیشن، آماده فراگیری هرچه بهتر مفاهیم علوم پایه کنند.

مجموعه عروسکی "با ما کاش باشی" در 18 قسمت 15 دقیقه‌ای به کارگردانی محمد اعلمی تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا برای پخش در ایام نوروز آماده شده است.

این برنامه دارای سه شخصیت عروسکی به نام "آقا شجاع "،آقا بیل" و دختری به نام فندق و شخصیتی حقیقی به نام پویانمایی است که در هر قسمت داستانی مجزا داشته و در بین برنامه‌های انیمیشن پخش می‌شود.

طبق گفته محمد اعلمی مجموعه "با ما کاش باشی" شخصیت حقیقی این مجموعه به نام پویانمایی که نقش آن را پیمان فاطمی بازی می‌کند به دلیل علاقه‌اش به شخصیت‌های انیمیشن و قرار گرفتن به جای شخصیت داستانی گریم شده و با مشکلات و اتفاقات جالبی روبرو می‌شود.

از عوامل تولید این مجموعه می‌توان به کاظم اخوان نویسنده، مژگان باور صاد کارگردان تلویزیونی، سید احمد کلانتری مجری طرح، نگار شهبازی مینا اعلمی مهناز خطیبی شیما بخشنده عروسک گردان، فهیمه باور صاد، افسانه اعیانی، محمد عسگری و محمد بحرانی صدا پیشگان، مرجان قائمی طراح دکور، علی اعلمی سازنده دکور و علی پاک بست، مریم اقبالی و محمد اعلمی عروسک ساز اشاره کرد.

مجموعه "داستان‌های فرشته" به سفارش مرکز پویانمایی صبا و کارگردانی ابوالفضل کیهانی با تکنیک عروسکی تک‌فریم ساخته شده است.

داستان این مجموعه آن درباره دختری به نام نازنین است که مادربزرگش عروسکی جادویی به نام نازگل که مربوط به دوران کودکی مادرش (فرشته) بوده به او می‌دهد. این عروسک قادر است با نازنین صحبت کند و می‌تواند او را به زمان گذشته یعنی زمانی که فرشته کودک بوده است، ببرد.

هر بار که نازنین کار اشتباهی می‌کند نازگل او را به زمان کودکی مادرش می‌برد و اتفاق مشابهی که برای مادرش افتاده و نتایج آن را به او نشان می‌دهد و به این صورت نازنین به عواقب کارش پی می‌برد و سعی در جبران یا انجام ندادن آن کار می‌کند.

از خصوصیات این مجموعه که در 15 قسمت 10 دقیقه‌ای برای مخاطب خردسال و کودک تولید شده می‌توان به آموزش غیرمستقیم آن به مخاطب نام برد که با رفتن به زمان گذشته، اتفاق و نتیجه آن را می‌بیند و هیچ گونه توصیه یا پیام شفاهی ندارد.

انیمیشن سه بعدی "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" از زندگی و آثار زنده‌یاد مهدی آذریزدی به سفارش مرکز پویانمایی صبا ساخته شده است.

این مجموعه برگرفته از زندگی زنده‌یاد مهدی آذریزدی و آثار این نویسنده توانمند معاصر به کارگردانی مجید محمدی در 26 قسمت 15 دقیقه‌ای ساخته شده و فیلمنامه آن برگرفته از کتاب‌های آذریزدی است که توسط محمد جلائیان‌برومند نوشته شده است.



با توجه به اینکه حکایت‌ها و داستان‌های کهن کشور ما ریشه در فرهنگ و تمدن ایرانی داشته و همچنین کتاب‌های "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" دارای محتوای فرهنگی و تربیتی برای کودکان و نوجوانان است، از این رو 26 عنوان از فهرست‌های این مجموعه به صورت انیمیشن سه بعدی رایانه‌ای برای استفاده کودکان و نوجوانان تهیه و تولید شده است.

در تولید این مجموعه از حضور کاراکتری شبیه به زنده‌یاد مهدی آذریزدی استفاده شده تا علاوه بر زنده نگاه داشتن نام این استاد گرانقدر و تجلیل از شخصیت وی، برای پیشبرد قصه‌ها نیز به عنوان راوی استفاده شود. به این صورت که این مجموعه از دو فضای رئال و فانتزی تشکیل شده و در فضای رئال کاراکتر آذر یزدی قصه را شروع می‌کند و مواقع حساس وارد فضای فانتزی قصه‌ها شده و آن را پیش می‌برد.

مجید محمدی کارگردان و سوپر وایزر بخش سه بعدی و مجتبی شایسته مقدم طراح، حمیدرضا حسنلو سرپرست مدلسازان و همچنین ابراهیم کریمی به عنوان سرپرست تیم انیماتورها در تولید و آماده سازی این مجموعه که بیش از دو سال به طول انجامید ما را همراهی کرده‌اند.

انیمیشن "میچکا" به کارگردانی علیرضا صالحی در 7 قسمت 10 دقیقه‌ای در گروه سه بعدی مرکز پویانمایی صبا انجام گرفته است.

داستان این مجموعه درباره کودکی است که هر بار برایش اتفاقی می‌افتد و آرزویی می‌کند، موجودی از سرزمینی عجیب می‌آید و او را می‌برد تا آرزوهایش را برآورده کند، این کودک هم آرزوهای عجیبی می‌کند مثلاً یک بار آرزو می‌کند تا چشمانش فواصل دور را ببیند اما اتفاقاتی می‌افتد تا او به این نتیجه می‌رسد که نعمات الهی که به او تعلق دارد و وضعیت فعلی چشم‌هایش خوب است.

کارگردان انیمیشن "میچکا" محتوای کلی این انیمیشن را این می‌داند که بچه‌ها یاد بگیرند اعضای بدن و داشته‌هایشان چه کاربردی دارد و قدر آن‌ها را بدانند و گروه تولید این اثر 12 نفر بوده‌اند. حسین ابراهیم‌زاد کارگردان فنی، حیدرپور دستیار کارگردان و تدوین، سعادتی و محمد ابراهیم‌زاد انیماتور این انیمیشن هستند.

به گزارش مهر، از میان سه فیلم سینمایی منتخب مرکز پویانمایی صبا، می‌توان به انیمیشن سینمایی "نگین هفت دریا" در 85دقیقه اشاره کرد که با تکنیک 3بعدی کامپیوتری به کارگردانی عباس محبی و به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا ساخته شده است.

این پروژه با اقتباس آزاد از یکی از داستان‌های "هزار و یک شب" نوشته شده و داستان آن به روزگاری دور برمی‌گردد که هنوز خورشید از مغرب طلوع می‌کرد. حاکم ظالم و نادانی بر مردم شهر حکومت می‌کرد. حاکم توسط نیروی شیطانی و جادویی موجودی کنترل می‌شد به نام یملیخاه که سال‌ها قبل توسط حکیم بزرگ طلسم شده بود. یملیخاه برای اینکه طلسم را بشکند و به اهداف شیطانی خود برسد حاکم را فریب داده تا مردان شهر را در بند کند و شخص مورد نظر که از نوادگان حکیم بزرگ است، تنها کسی که می‌تواند به آخر دنیا سفر کند و از هفت دریا بگذرد تا به نگین هفت دریا برسد و طلسم را بشکند. نگین هفت دریا جزیره‌ای زیباست از زمرد سبز که مرکز ثقل جهان بوده، خورشید از آنجا طلوع و در همانجا غروب می‌کند.

این پروژه با استفاده از 20 هنرمند پیش تولید سنگینی داشته و جزو پروژه‌های سطح الف مرکز پویانمایی صبا است. گروه سنی مخاطب آن نوجوان و عام هستند و به نمایش گوشه‌هایی از ظلم و ستم پادشاهان و حاکمان، بیان جایگاه والای انسان، به تصویر کشیدن نبرد خیر و شر و در نهایت پیروزی خیر بر شر می‌پردازد.

نویسنده انیمیشن مهدی ابو هاشم و طراح شخصیت آن داود مقدمی است. همچنین یکی از شاخص‌های بارز این پروژه موسیقی متن آن است که در یکی از استودیوهای معتبر کشور هلند ساخته شده است.

انیمیشن "مینا و پلنگ" به کارگردانی محمد كوچكي بر اساس يک داستان واقعي ساخته شده و به فرمتي که قابل درک براي کودک باشد، تبديل شده است.

به لحاظ کارگرداني در این اثر سعي شده از جديدترين متد استفاده شود. گرافیک کار بسيار باکيفيت و نور وفضاها با دقت و مطالعه انتخاب شده است. اميدوارم که کار مورد پسند قرار گيرد و گروه كودك و نوجوان به عنوان گروه هدف بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

"مينا و پلنگ" يك تله‌فيلم انيميشني 85 دقيقه‌اي با فرمت 3D است و داستان آن درباره‌ي مينا دختري پنج ـ شش ساله است که در روستاي کندلوس به همراه مادربزرگش (ماجان) زندگي مي‌کند. مادر مينا از دنيا رفته و پدرش هم به بيماري دچار شده که در روستاي بالايي در حال درمان شدن است. مادربزرگ هر روز براي جمع‌آوري گياهان دارويي به جنگل مي‌رود. يک روز مينا بودن اطلاع قبلي به دنبال مادربزرگ به جنگل مي‌رود و با توله پلنگي آشنا مي‌شود. اين انيميشن را فهيمه کيوان نوشته است.

انيميشن "كدو قلقله زن" به کارگردانی احمد عرباني با پرداختن به قصه‌هاي ايراني كهن و به تهيه كنندگي مركز پويانمايي صبا تولید شده است.

این انیمیشن مجموعه‌اي 45 دقيقه‌اي است که با تكنيك 2 بعدي تولید شده و نويسنده آن منوچهر احترامي است. اين انيميشن با ديالوگ و ريتمي آهنگين‌، فضايي ايراني را براي مخاطب خاص كودك به تصوير مي‌كشد.

ساخت موسيقي‌ این اثر پيروز ارجمند،‌ انيماتور بهنام برنجي،‌ كامپوزيت و طراحي استوري بورد احمد عرباني،‌ لي اوت شهرام شيرزادي،‌ طراح كليد بهنام برنجي،‌ احمد عرباني، طراحان مياني فائزه حسن وري، اعظم ولي زاده‌، مرجان غني پور، گلنوش صحرانورد‌، فاطمه مسچي،‌ صداگذاري محمد حقيقي و مدير دوبلاژ چنگيز جيلوند است.