هزینه ورزش کردن باید کاهش یابد

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ادغام سازمان امور جوانان و تربيت بدني سابق و تشكيل وزارت واحد ورزش و جوانان را اقدامي نادرست دانست و افزود: متاسفانه با این اقدام بسیاری از قابلیت ها و مشکلات جوانان مغفول مانده است.

وي اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان نگاه تک بعدی به جوانان دارد و این ادغام نه تنها گره گشای مشکلات جوانان نبوده، بلکه بر انبوه دغدغه های جوانان افزوده و عملا جوانان در این وزارتخانه مورد غفلت قرار گرفته اند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیروان عدم حمایت و بی توجهی به ورزش همگانی را تاسف آور خواند و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از مسئولین شعار حمایت از جوانان و ورزش را سر می دهند، امروز جوانان باید با صرف هزینه های هنگفت و اجاره سالن ها و پرداخت هزینه آب، برق و گاز سالن های ورزشی به ورزش بپردازند.

حسين پور اضافه كرد: این در حالی است هم اكنون که اعتیاد هزینه اش کمتر از ورزش است و با این روند غیر کارشناسانه تشویق جوانان به ورزش تاثیری بر تغییر رویه جوانان و کاهش بزه های اجتماعی نخواهد داشت.

وی با تقبیح اقدام دولت در خودگردانی سالن های ورزشی و تحمیل هزینه ها بر ورزشکاران، تصريح كرد: درحالی که بسیاری از کشورها با استفاده از مشوق های فراوان ورزشکاران را به ورزشگاه ها می کشانند، سیاست های ناصحیح مسئولین سبب رویگردانی جوانان از ورزش شده و بهتر است مسئولین ورزشی به جای صرف هزینه های میلیاردی برای برخی ورزش ها، به دنبال فراگیر شدن ورزش همگانی باشند و موانع پیش پای ورزشکاران را با رایگان نمودن سالن های ورزشی بردارند.

حسین پور نگاه برخی مسئولین به جوانان را سطحی دانست و افزود: جوانان سرمایه های مملکت اند ولی متاسفانه از توان عظیم جوانان در جامعه غفلت شده است.

وي اظهار داشت: امروز بسیاری از نگاه ها به جوانان ابزاری و مقطعی بوده و پس از هر انتخابات جوانان به فراموشی سپرده می شوند و از طرف ديگر نيز ادغام وزارت ورزش و جوانان سبب عدم نگاه عمیق و کارشناسانه به موضوع جوانان شده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیروان در پایان خواستار برنامه ریزی مدیران برای اختصاص اعتبارات دولتی برای سالن های ورزشی شد و گفت: کا ش هزینه هایی که صرف ترک اعتیاد جوانان می کنیم صرف ورزش جوانان کنیم.

